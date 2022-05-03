Ermeni genç halterci Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazandı

Genç Ermeni halterciler Dünya Şampiyonasında başarılara imza atmaya devam ediyorlar.

Dünya Gençler Halter Şampiyonası bu sefer Yunanistan’ın Iraklion kentinde gerçekleşiyor. Başlangıç ​​Ermenistan takımı için başarılı oldu. Garnik Çolakyan (55 kilo), koparmada 108 kg ve silkmede 132 kg sonuç göstererek toplam 240 kg ile Dünya Gençleri Şampiyonası’nın altın maladyasını kazandı.

Şampiyonasına katılan Andranik Papeyan (61 kg), Gor Sahakyan (67 kg), Mnatsakan Abrahamyan (81 kg), Suren Grigoryan (89 kg), Gevorg Ghahramanyan (89 kg), Garik Karapetyan (96 kg), Petros Petrosyan (102 kg) ve Milena Khachatryan (76 kg) da mücadeleye devam ediyorlar.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/05/03/Ermeni-genç-halterci-Dünya-Şampiyonası/230392