Elazığ ve Malatya’da Kutsal Diriliş Yortusu ayinleri

Türkiye Ermenileri Patrikliği tarafından Anadolu Ermeni Cemaatleri Gözetmeni olarak atanan Peder Avedis Tabaşyan Kutsal Diriliş Yortusu vesilesiyle Anadolu’daki Ermeni cemaatini ziyaret etti ve ayinler tertipledi.

Peder Tabaşyan ilk olarak 30 Nisan’da Elazığ’da yerel Süryani Kilisesi’ni ziyaret etti ve burada bir badarak ayini sundu. Ayine şehirdeki Ermeni toplumu katılırken kilisenin din görevlisi Rahip Muşe Dağ da ayinde hazır bulundu.

Peder Tabaşyan ayinde Patrik Maşalyan’ın mesajını iletti ve İsa Mesih’in mucizevi Kutsal Dirilişi’nden bahsetti.

Peder Tabaşyan daha sonra şehirdeki Ermeni Mezarlığı’nı ziyaret etti, Ayin-i Ruhani okudu.

1 Mayıs’ta Malatya’ya geçen Peder Tabaşyan burada Ermeni Mezarlığı’ndaki Surp Harutyun Şapeli’nde badarak ayini sundu, şehirdeki Ermeni cemaati ile buluştu, ebediyete göçenler için hokehankisd (Ayin-i Ruhani) okudu, hastalarla biraraya geldi.

Aynı zamanda İskenderun, Vakıflıköy ve Kırıkhan kiliseleri Din Görevlisi olan Peder Avedis Tabaşyan daha sonra görev yeri olan İskenderun’a döndü.

Agos