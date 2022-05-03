Ankara ve Erivan heyetleri Viyana’da: Normalleşme hedefleniyor

Türkiye ve Ermenistan arasında “normalleşme” kapsamında yapılan görüşmelerin sonuncusu bugün Viyana’da düzenleniyor.

DUVAR – Türkiye ve Ermenistan normalleşme sürecinin üçüncü toplantısı bugün Viyana’da yapılacak. Toplantıda normalleşme süreci özel temsilcilerinin bir araya gelmesi bekleniyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nden yapılan açıklamada “Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki 3’üncü görüşme, 3 Mayıs 2022 tarihinde Viyana’da gerçekleştirilecektir” denildi.

Türkiye ve Ermenistan 2021’in Aralık ayında ilişkileri normalleştirmek için özel temsilci atadıklarını açıklamıştı. Türkiye eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ı, Ermenistan ise Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan’ı özel temsilci olarak atamıştı.

Özel temsilciler ilk olarak 14 Ocak’ta Moskova’da bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında doğrudan uçuşlar yeniden başladı, ayrıca Ermenistan ve Türkiye özel temsilcileri 24 Şubat’ta Viyana’da yeniden bir araya gelmeyi kararlaştırdı.

30 YILLIK SÜREÇ

Türkiye ve Ermenistan, ilişkilerini normalleştirmek için aslında daha önce de iki kez girişimde bulunmuştu. İlk normalleşme ve diplomatik ilişkilerin tesisi girişimi, 1990’ların başında gündeme geldi. Fakat 1993’te Karabağ topraklarının Ermenistan tarafından işgal edilmesiyle süreç sekte uğradı. İki ülke arasındaki sınır kapatıldı; kara, demir ve hava yolu bağlantıları kesildi.

İkinci kez 2009 yılında İsviçre’nin Zürih kentinde bir araya gelen Türkiye ve Ermenistan temsilcileri “eşitlik, egemenlik, diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmeme, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı” ilkelerini tanıyarak ilişkileri normalleştirme doğrultusunda ikili bir protokol imzaladı. Ancak bu protokoller iki ülkenin parlamentoları tarafından onaylanmadı.

Türkiye ile Ermenistan arasında 1993 yılından bu yana diplomatik ilişki bulunmuyor. (DW Türkçe)

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