“1 milyon mülteci” yalanı

Nahçıvan ve Dağlık Karabağ, 1920’de Ermenistan Cumhuriyeti’nin bir parçası olarak tanındı

Şubat 1920’de Ermenistan ve Azerbaycan sınırlarını belirlemek için kurulan Milletler Cemiyeti özel komisyonu, nihai kararını haritada görüldüğü şekilde verdi.

Günümüzdeki Nahçıvan Özerk bölgesi, Dağlık Karabağ, günümüzdeki Kaşatağ (Laçın), Karvacar (Kelbecer), Şahumyan, Karhat, Terter, Getabak gibi çevre bölgeler ve günümüzde Azerbaycan tarafından hukuksuz bir şekilde el konmuş olan ve 20.000 km2 bir alanı kaplayan Şamkhor’un dağlık alanı ve Ağdam, Milletler Cemiyeti’nin özel komisyonunun kararı ile Ermenistan Cumhuriyeti’nin bir parçası olarak kabul edilmiştir.

1920’de bu bölgelerdeki 450.000 kişilik nüfusun 320.000 kişisi (%72) Ermeniler, 40.000 kişisi (% 8) Kürtler ve 90.000 kişisi ise (%20) Tatarlardan oluşmaktaydı.

Bu topraklar, Bolşevikler tarafından işgal edilerek, Azerbaycan SSC’ye devredildi.

Sovyet döneminde ve sonrasında bu topraklarda etnik temizlik yapıldı.

Böylece, 2020 yılında artık bu topraklarda 500.000 (%67) Tatar ve 150.000 (%33). Ermeni olmak üzere, toplam 650.000 kişi yaşamaktaydı.

Buna rağmen, 30 yıllık propagandadan sonra Azerbaycanlılar, tüm dünyayı söz konusu bölgelerden “1 milyon mülteciye” sahip olduklarına ve bu bölgelerin, Azerbaycan’ın tartışılmaz toprakları olduğuna ikna etmeyi başardı.

Ermenistan Kamu Radyosu