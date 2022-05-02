“Zelensky’nin Yahudi olması ülkesindeki Nazi unsurlarını inkar etmez, Hitler’de de Yahudi kanı vardı”

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İtalyan televizyonuna konuştu: “Zelensky’nin Yahudi olması Ukrayna’daki Nazi unsurlarını inkar etmez. Hitler’in de Yahudi kanı taşıdığına inanıyorum. En kötü Yahudi düşmanları Yahudilerdir.”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov İtalyan televizyonuna verdiği bir röportajda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin Yahudi olmasının ülkesindeki Nazi unsurlarını inkar etmediğini söyledi.

Lavrov, “Zelensky’nin Yahudi olması ülkesindeki Nazi unsurlarını inkar etmez, Hitler’de de Yahudi kanı vardı” dedi ve ekledi: “En kötü Yahudi düşmanları Yahudilerdir.”

Rus dışişleri bakanı ayrıca, “Batı medyasının Rus tehditlerini yanlış yansıttığını” ve Rusya’nın nükleer savaşın patlamasını önlemeye kararlı olduğunu; yalnızca doğu bölgelerindeki Rus yanlısı Ukraynalıların güvenliğini garanti etmeye çalıştığını söyledi.

Kaynak: https://www.haaretz.com/world-news/europe/.premium-lavrov-compares-zelenskyy-to-hitler-who-also-had-jewish-blood-1.10774213

Serbestiyet