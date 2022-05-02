Nevşin Mengü’den Bülent Turan’a ‘dangalak’ yanıtı: “AKP’nin ‘göbeğini kaşıyan adam’ moment’i”

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, AKP Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığınca Kordon Boyu’ndaki Öğretmen Evi’nde düzenlenen bayramlaşma töreninde 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinen muhalefeti hedef aldı.

Turan, “2023 büyüyen Türkiye’de yatırımlarda, istihdamda, uluslararası ilişkilerde büyüyen Türkiye’de sadece eski sisteme dönelim, yine kavga edelim, sistem tartışması olsun diyenlerin seçimi olacak. 2023 Çanakkale’ye dünyanın en büyük köprüsünü yapanlar ile köprüyü sadece polemik konusu yapıp oradan bizi denize dökeceğini düşünen dangalakların seçimi olacak” ifalerini kullandı.

“GÖBEĞİNİ KAŞIYAN ADAM”

Nevşin Mengü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Turan’ın ifadelerine “Dangalak mı?” sözü ile yanıt verdi.

Mengü, bir diğer paylaşımında ise Turan’a karşı “AKP’nin ‘göbeğini kaşıyan adam’ moment’i” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Gazetesi