GÖRÜŞ – Türk dünyasının kültür başkenti: Şuşa

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|Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Şuşa şehrinin Türk dünyası için tarihi, kültürel ve sosyal önemini kaleme aldı.
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Şuşa, tarihsel olarak Azerbaycan’ın kültürel ve sosyo-politik hayatının önemli merkezlerinden biri olmuştur.
Zengin ve görkemli bir tarihi olan Şuşa, Azerbaycan halkının tarihi geleneklerinin bir sembolü niteliğindedir. Şehir, eski Hocalı-Gedebey kültürünün mevcut olduğu en eski yerleşim yerlerinden birinde kurulmuş ve kalıcı bir insan meskeni olmuştur. Şuşa’nın çevresindeki kadim yerleşimler, bu bölgenin Azerbaycan’ın tarihi olarak en eski topraklarından biri olduğunun göstergesidir.
İşgalden kurtarılan Türk dünyasının kadim kültür beşiği Şuşa, yeniden diriltilecek ve dünyayı kendisine hayran bırakacaktır
Şuşa’nın bir anıtlar şehri olduğunu söyleyen Ümummilli lider Haydar Aliyev, şehrin Azerbaycan için olağanüstü önemini vurgulamış ve “Şuşa olmadan Karabağ, Karabağ olmadan Azerbaycan olmaz.” demiştir.
Karabağ’ın atan kalbi
Şuşa, temiz havası ve tıbbi değeri açısından da önemli kabul edilir. Deniz seviyesinden 1403 metre yükseklikte inşa edilen bu güzel şehir, Turşsu adındaki maden suyuyla da tanınmış, insanların Ermenistan işgalinden önce tatil beldelerinde dinlenip tedavi gördükleri bir yer olmuştur.
Kültür başkenti Şuşa
Üzeyir bey Hacıbeyli, Azerbaycan opera müziğinin kurucusu olarak tanınmasının yanı sıra yetenekli bir gazeteci, oyun yazarı, eğitimci ve müzikolog olarak da Azerbaycan tarihinde iz bırakmıştır.
Bu büyüleyici şehir aynı zamanda Cabbar Garyagdıoğlu, Gurban Pirimov, Bülbül, Seyid Şuşinski, Han Şuşinski, Reşid Behbudov, Niyazi, Fikret Emirov, Süleyman Alasgarov gibi sanatçıların da vatanıdır. Müzikseverler, ünlü şarkıcıları dinlemek veya performans dersleri almak için her zaman buraya akın etmişler.
Şuşa’nın Türk dünyasına bahşettiği en önemli şahsiyetlerden birisi de hem Azerbaycan hem Türkiye’de politikada ve düşünce tarihinde değerli bir yeri olan gazeteci, yazar, hukukçu Ahmet Ağaoğludur.
Şuşa’nın işgalden kurtuluşu
Ancak Azerbaycan halkı bu işgali hiçbir zaman kabullenmemiştir. Topraklarımızı geri almak ve toprak bütünlüğümüzü yeniden sağlamak için 27 Eylül 2020’de başlayan 44 günlük Vatan Savaşı sonucunda Muzaffer Başkomutan İlham Aliyev liderliğindeki kahraman ordumuz tarihi adaleti sağlamış, 8 Kasım’da Şuşa şehri işgalden kurtarılmıştır.
Muhteşem zaferin ardından Şuşa, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 7 Mayıs 2021 tarihli kararnamesiyle Azerbaycan’ın kültür başkenti ilan edilmiştir. Ayrıca yine Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 2022 yılı “Şuşa Yılı” ilan edilmiştir.
Şuşa yeniden canlanıyor
Aynı zamanda 39 yıllık Vagif Şiir Günleri, Şuşa’nın kurtuluşunun ardından bu tarihi şehrimizde Haydar Aliyev Vakfı tarafından yeniden düzenlendi. 29 yıl sonra hemşerileri yine zamanının büyük şairi, düşünürü ve devlet adamı Molla Panah Vagif’i ziyarete geldiler. Şairin türbesinin restorasyondan sonra açılış töreni yapıldı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Şuşa’yı ülkemizin kültür başkenti ilan etmesi, burada Harı Bülbül Müzik Festivali’nin ve Vagif Şiir Günleri’nin düzenlenmeye devam etmesi sadece Şuşa’da değil, topraklarını işgalden kurtaran ve toprak bütünlüğünü sağlayan ülkemizin tamamında kültür hayatına önemli katkı sağladı.
Manevi başkent
Şuşa ile ilgili bir diğer sevindirici olay da Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) 31 Mart’ta Bursa’da gerçekleştirilen Kültür Bakanları Daimi Konseyi toplantısında Şuşa’nın 2023 yılında Türk dünyası kültür başkenti ilan edilmesi oldu. 2023’te Azerbaycan çeşitli etkinlikler düzenleyerek, ülkemizin kültürel mirasını diğer Türk devletlerine, aynı zamanda tüm dünyaya daha yakından tanıtacaktır. 44 günlük Vatan Savaşı’nda 28 yıllık Ermeni işgalinden kurtulan, bir zamanlar tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dünyaca ünlü Şuşa şehrinin bundan sonra “Türk Dünyasının Kültür Başkenti” misyonunu yerine getireceğine inancımız tamdır. Türk dünyasının kadim kültür beşiği Şuşa, yeniden diriltilecek ve dünyayı kendisine hayran bırakacaktır.
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[Reşad Memmedov, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisidir]
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