Garo Paylan: Meral Akşener beni kurtlar sofrasına attı

HDP Diyarbakır Ermeni Milletvekili Garo Paylan’ın “Ermeni Soykırımı’nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması” kanun teklifini, TBMM Başkanlığı’na sunmasının ardından Türkiye siyasilerinden ve milliyetçilerinden tepkiler art arda gelmişti.

İYİ Parti lideri Akşener de teklifle ilgili: “Sözde ‘soykırım’ teklifiyle, milletimizin başını yere eğdirmeye kalkan hadsizliği şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Paylan, Diken’den Şule Türker’e verdiği röportajda, Akşener için: “Yazdığı tweet ile işaret fişeğini attı. Bu işi onun başlatması beni çok şaşırttı… Tabii ki her teklif gibi bu teklif de eleştirilebilir ama Meral Akşener beni kurtlar sofrasına attı” ifadelerini kullandı.

Siyasetçilerin açıklamaları sonrasında tehditler aldığını açıklayan Paylan, “Tehdit dediğiniz şey bir iklimden doğar… Hrant Dink’i bir ifadesinden dolayı hedefe koydular. Vatan haini dediler, bir iklim oluştu ona karşı, bunun sonucunda da katledildi.

‘Garo Paylan hain’ manşetini attığınızda, bunu dillendirdiğinizde, azınlık olan bir kişinin hedef olmamasını beklemek mümkün değil. Ben ne yaşadığımın da ne yaşayabileceğimin de farkındayım. Onlar da bence ne yaşattıklarının ve ne yaşatabileceklerinin farkında, farkında olarak bunu yapıyorlar… Şunun da farkındayım, ülkenin cumhurbaşkanı, iktidar ortağı, bakanları ‘hain’ demişse, her an başıma her türlü provokasyon gelebilir. Bu işler hep böyle olmuş; birileri hedef göstermiş, sonucunda her türlü provokasyon söz konusu olabilmiş. Ben de maalesef böyle bir iklimin öznesi oldum.”

Ermenistan Kamu Radyosu