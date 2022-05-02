Ermenistan’da sivil itaatsizlik eylemleri: 244 kişi gözaltında

Ernenistan’da muhalefet partilerinin Paşinyan karşıtı gösterileri tekrar hız kazandı. Muhalefet bugünden itibaren bazı caddeleri kapatmaya ve sivil itaatsizlik eylemleri yapmaya başladı.

Başkent Yerevan’da Pazartesi sabahı başlayan sivil itaatsizlik eylemlerine çok sayıda polis sevkedildi.

Ermenistan Polisi Halkla İlişkiler Departmanı, akşam saatlerine kadar 244 kişinin polis karakollarına getirildiğini bildirdi.

Muhalefet partileri dün gece Fransa Meydanı’ndaki gösterinin ardından meydanda çadırlar kurarak sabahlamış ve bugünden itibaren sivil itaatsizlik eylemlerine başlayacaklarını açıklamışlardı.

Ermenistan Taşnak Partisi’nin ön planda olduğu eylemlere diğer muhalefet partileri de destek veriyor.

Bugünkü eyleme Ermenistan’ın ikinci cumhurbaşkanı Robert Koçaryan da katılıyor.

Eylemciler gün içinde Yerevan’ın merkezi sokaklarında bir yürüyüş düzenledi. Sivil itaatsizlik eylemi çerçevesinde bazı caddeler trafiğe kapatıldı, ancak daha sonra trafik tekrar açıldı.

Eylemciler akşam saatlerinde tekrar Fransa Meydanı’na döndü.

Paşinyan’ın galibiyetiyle sonuçlanan 20 Haziran 2021 seçimleri sonrası durulan gösteriler Azerbaycan ve Türkiye ile yürütülen diyalog sürecinde yeniden canlanmış durumda.

Agos