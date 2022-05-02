Ermenistan: Türkiye ile sınır belirleme gündemimizde değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci ile ilgili yaptığı açıklamalara değinen Ermenistan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Vahe Hunanyan “Ermenistan ile Türkiye arasında sınırın yeniden tespit edilmesi konusu gündemde değil” dedi.

Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde özel temsilcilerin yeni görüşmesi 10 Mayıs’ta Viyana’da yapılacak.

Çavuşoğlu, o toplantı için, “Bu toplantıda da önümüzdeki süreçte atılabilecek farklı adımlar konuşulacak. Sınır tespitinin tekrar yapılması konusunda bir mutabakat vardı. Bu nasıl yapılacak? Ortak komisyon mu kurulacak mesela. Azerbaycan ile ortak komisyon kurma kararı aldılar.”” ifadelerini kullandı.

Hunanyan yaptığı açıklamada “Medya kuruluşlarının sorularına cevaben Ermenistan-Türkiye arasında sınırın yeniden tespit edilmesi konusunda herhangi bir müzakere veya mutabakatın olmadığını bildiriyoruz. Gündemde böyle bir konu yok” dedi.

Hatırlanacağı üzere Uruguay’da, Ermenistan bayrakları sallayarak protesto gösterisi düzenleyenlere Çavuşoğlu, bozkurt işareti yaparak yanıt vermişti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu konuyla ilgili olarak, “Göstericiler çirkin tavırlar sergilediler. Kabul edilemez bu çirkin tavırlardan sonra biz de gereken cevabımızı verdik.” dedi

Agos