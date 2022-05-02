Dünyaca ünlü yıldızlar 50 Cent ve Zaz Yerevan’da konser verecek

“Haya” müzik festivali sayesinde dünyaca ünlü yıldızlar Ermenistan’da sahne alacaklar.

25 Haziran’da Yerevan’daki “Hrazdan” stadyumunda ünlü Fransız şarkıcı Zaz’ın solo konseri, 1 Temmuz’da ise Amerikalı rapçi 50 Cent’in konseri gerçekleşecek.

9 Temmuz’da London West End’den üç olağanüstü şarkıcının efsanevi grubun müziğinin seslendireceği projesi olan Led Zeppelin Symphonic da “Hrazdan” stadyumunda sahne alacak. En popüler hitler olan Whole Lotta Love, Black Dog, Kashmir, Rock & Roll, Dazed & Confused, Stairway to Heaven dahil olmak üzere toplam 25 şarkı söylenecek.

Festival, “Sonati” şirketinin çabalarıyla düzenlenecektir.

ERMENİ HABER AJANSI