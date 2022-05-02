ABD ve Ermenistan arasında nükleer anlaşma imzalandı

ABD ve Ermenistan arasında Stratejik Sivil Nükleer İşbirliğine ilişkin anlaşma imzalandı. ABD kanadından anlaşmaya dair ‘Yeni işbirliklerine yol açtığı’ değerlendirmesi geldi.

ABD ve Ermanistan arasında stratejik Sivil Nükleer İşbirliğine ilişkin anlaşma imzalandı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Stratejik Sivil Nükleer İşbirliğine ilişkin Mutabakat Zaptı’nı (MOU) imzaladı.

Anlaşma sonrası açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, “Bu toplantıların büyük bir amacı, ABD ve Ermenistan arasında işbirliğini ve işbirliği alanlarını sürdürmek için ilişkilerimizi derinleştirmeye ve güçlendirmeye devam edebileceğimiz stratejik diyaloğu yeniden başlatmaktır. Şimdi bunu yapabildiğimiz için çok mutluyuz” ifadelerine yer verdi.

‘İKİLİ İLİŞKİYİ GÜÇLENDİRİYOR’

Anlaşmanın ABD ve Ermanistan arasında yeni işbirliklerine yol açtığını kaydeden Blinken “Bence aramızdaki ikili ilişkiyi de çok güçlendiriyor” dedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da şu açıklamada bulundu

“Bu yıl, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu yıllarda demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi ortak değerlere dayalı çok güçlü ilişkiler kurmayı başardık. Bu oturumda, demokratik reformlarımıza, adalet reformlarımıza, bankacılık ve savunma alanlarındaki işbirliğini derinleştirmenin yollarına bakmaya, yolsuzlukla mücadelenin önlenmesine ve daha birçok alana odaklanıyoruz.

‘BARIŞ VE İSTİKRARDA ABD’NİN ROLÜNÜ VURGULAMAK İSTİYORUM’

nin reformlarımızı destekleme çabalarını ve Ermenistan enerji sektörünü geliştirme desteğini takdir ediyoruz. Burada Sivil Nükleer İşbirliğimize yönelik mutabakat zaptını imzalamaktan gurur duyuyorum. Ayrıca, bölgemizde barış ve istikrarı hedefleyen ortaklığımızda, ABD’nin önemli rolünü vurgulamak istiyorum.”

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, “Başkan (Biden) ve Dışişleri Bakanının (Blinken) liderliğinde, ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD halkının çıkarlarını, güvenliğini ve ekonomik refahını geliştirerek, diplomasi, savunuculuk ve destek yoluyla ABD’nin dış politikasına öncülük ediyor. ABD halkı adına demokratik değerleri teşvik ediyor ve gösteriyoruz. Özgür, barışçıl ve refah bir dünya geliştiriyoruz” denildi.

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