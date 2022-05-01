‘Zerzevan Kalesi’ eserleri sergilendi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır’da tarihi Zerzevan Kalesi’nde kazılarla ortaya çıkarılan 110 eserin sergilendiği İçkale Arkeoloji Müzesi’nde “Roma’nın Sınır Garnizonu Zerzevan Kalesi Fotoğraf Sergisi”nin açılışını yaptı.

Bakan Ersoy ve beraberindekiler, daha sonra hem eserlerin hem de fotoğrafların olduğu alanı gezdi. Ersoy, müzede en çok dikkat çeken eserlerden biri olan Zerzevan Kalesi’ndeki kiliseye ait 1500 yıllık “kutsal vaftiz kovası”nı yakından inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.l Diyarbakır DHA, İHA

Milliyet Gazetesi