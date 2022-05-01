Son dakika: Türkiye’nin sınır komşusu Gürcistan’da korkutan deprem! Ermenistan da sallandı…

Son dakika haberleri: Türkiye’nin sınır komşusu Gürcistan’da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin başkent Tiflis’te de hissedildiği kaydedildi. Öte yandan AFAD, Ermenistan Shirak’ta saat 22.35’te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntı, yerin 8.71 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Son dakika haberleri: Gürcistan’da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Gürcistan Dünya Bilimleri Enstitüsü ve Ulusal Sismik İzleme Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede yerel saatle 23.35’te 5,3 büyüklüğünde depremin meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, depremin merkez üssünün Kvemo-Kartli bölgesine bağlı Dmanisi kasabası olduğu ve başkent Tiflis’te hissedildiği kaydedildi.
ERMENİSTAN’DA 4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Ermenistan Shirak’ta saat 22.35’te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 8.71 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ise Ermenistan’daki depremin şiddetini 4.7 olarak bildirdi.
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