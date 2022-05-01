‘Sıkılı yumruklar bayramın erdemiyle tasfiye edilsin’

ANKARA Milliyet – Bahçeli, “Kavgada gelecek arayanlara, kargaşaya umut bağlayanlara, karışıklığı ve karanlığı geçim kapısı görenlere en kalıcı mesaj, en tesirli mukavemet bayramın mana ve ruh enginliğidir. Çatık kaşların, asık yüzlerin, soğuk bakışların, sıkılı yumrukların bayramın sıcaklığıyla, bayram günlerinin esenlik ve erdemiyle tasfiye ve telafi edilmesi samimi dileğimdir” dedi. Ülkenin barış ve huzur ortamının muhafaza edileceğini belirten Bahçeli, “Kahrolsun istibdat” diyen İYİ Parti lideri Meral Akşener ve 1915 olaylarına ilişkin yasa teklifi veren HDP’li Garo Paylan’ı isim vermeden eleştirerek şöyle devam etti:

Birlik vurgusu

“Türk milletinin hayat ve varlık haklarına musallat olan melun çevrelerin milli birlik ve kardeşlik gücüyle etkisiz hale getirileceğine, bayramın mehabet ve muhabbet iklimiyle gücümüze güç ekleneceğine inancım tam ve eksiksizdir. Tarihten husumet çıkarıp aziz ceddimizi karalamak isteyen sorumsuz ve küstah zihniyetlere karşı el ele, gönül gönüle mukabele etmek durumundayız. Kendi istibdat anlayışlarını ve ilkesiz arayışlarını görmeden, tarihi yalancı şahit yerine koyan garabet yuvaları milli ve ahlaki yıkımın damgalı müellifleridir. Türkiye’nin, yabancı başkentlerde projelendirilen muhasım senaryolar vasıtasıyla önünü kesme arzusu taşıyan, ömrünü kısaltma amacına kilitlenen iç ve dış mihraklara milli birliğimizin sarsılmaz vasfıyla duruş göstermekten başka bir seçenek yoktur. Ülkemizin iç barış ve huzur ortamı titizlikle muhafaza edilecektir. Büyüyen ve yükselen, cazibesi ve çekim alanı sürekli genişleyen Türkiye’mize hiç kimse, hiçbir odak engel olamayacak, pranga vuramayacaktır.”

Milliyet Gazetesi