Hotel Ruanda filminin gerçek kahramanının ailesi Ruanda hükûmetine 400 milyon dolarlık dava açtı

Hotel Ruanda filmine konu olan Paul Rusesabagina’nın ailesi, Rusesabagina’nın alıkonulması ve işkencesine yönelik 400 milyon dolarlık bir dava açtı.

Ruanda’da soykırım sırasında çok sayıda masum insanın hayatını kurtardığı öne sürülen ve “Hotel Rwanda” filmine konu olan Rusesabagina 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Rusesabagina’nın ailesi, Ruanda hükûmetinin Paul’u ABD’nin Texas eyaletinden kaçırdığını belirtiyor.

Davayı ABD’de açan aile, Ruanda hükûmetini Rusesabagina’nın alıkonulması gördüğü işkenceyi öne sürerek 400 milyon dolarlık bir dava açtı.

Ruanda’da 1994 soykırımı sırasında çok sayıda masum insanın hayatını kurtardığı ileri sürülen ve “Hotel Rwanda” filmine konu olan Rusesabagina ve 16 sanığa “terör, silahlı örgüt kurmak ve cinayete ortaklık” gibi 13 farklı suçlama yöneltiliyor. Rusesabagina, filmden sonra üne kavuşmuş ve farklı ülkelerde barış ödülleri almıştı. Dönemin ABD Başkanı George W. Bush, 2005’te Rusesabagina’yi Özgürlük Madalyası’yla ödüllendirmişti.

Soykırımdan sonra iki yıl sonra Belçika’ya sığınma başvurusunda bulunan ve bu ülkenin vatandaşlığını alan Rusesabagina daha sonra ABD’ye yerleşmişti.

Ailesine göre Rusesabagina geçen yıl ağustosta aldığı bir davet üzerine Burundi’ye gidecekti ancak Dubai’de bindiği özel uçak, Ruanda’nın başkenti Kigali’ye indi ve Rusesabagina elleri kelepçeli olarak ülkesine getirildi.

Avrupa Parlamentosu, Rusesabagina’nın kaçırıldığını belirterek Ruanda hükümetini kınamıştı. ABD Kongresi’nin 37 üyesi de Aralık 2020’de Ruanda hükümetine hitaben yayımladığı açık mektupta Rusesabagina’nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

T24