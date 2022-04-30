Şengal’i araştıran gazeteci Bağdat’ta hücrede: Endişeliyim ve korkuyorum

Bağdat’taki Alman Büyükelçiliği yetkilisinin verdiği bilgiye göre, sesini duyurabilmek için açlık grevine giren Marlene ile 28 Nisan’da görüşüldü.

Şengal’de Êzîdîlerle ilgili araştırma ve haber yapan Alman gazeteci Marlene Förster ile Sloven Matej Kavčič 10 gündür gözaltında. Yeni Özgür Politika Gazetesi’ne konuşan Marlene’nin annesi, kızı ve meslektaşının serbest bırakılmasını istedi.

İki gazeteci, IŞİD tarafından Êzîdîlere karşı gerçekleştirilen soykırım ardından Şengal’de yaşananları yerinde gözlemlemek, araştırma yapmak ve yaşanan travmayı Alman kamuoyuna aktarmak için birkaç aydır Şengal’de bulunuyordu. Gazeteciler 20 Nisan’da katıldıkları Çarşema Sor etkinlikleri ardından Irak güçleri tarafından kontrol noktasında durdurularak gözaltına alındı. Görgü tanıklarının anlatımına göre, her iki gazetecinin çantalarına ve telefonlarına el konuldu. Tehdit edilen gazeteciler, hakarete de maruz kaldı.

GAZETECİLİK SUÇ DEĞİL

Kavčič, Slovenyalı öğrenciler tarafından işletilen Radio Student için serbest muhabir olarak çalışıyordu. Şengal’den de zaman zaman yayına katılarak, Êzîdîlerin durumu hakkında bilgi veriyordu. Förster ise serbest gazetecilik yapıyordu. Iraklı yetkililer ise gazetecilerin gazetecilik faaliyetlerini reddederek, Êzîdî toplumu üzerine yapılan araştırmaları ‘teröre destek’ olarak yorumluyor.

AÇLIK GREVİYLE GÖRÜŞ HAKKI

Ailelerinin tüm girişimlerine rağmen Şengal’den Bağdat’a götürülen gazetecilerden bilgi alınamıyordu. Kürt Kamuoyu Çalışmaları Merkezi Civaka Azad dün yaptığı açıklamada, Marlene’nin Irak merkezinde tek kişilik hücrede tutulduğunu aktardı. Bağdat’taki Alman Büyükelçiliği yetkilisinin verdiği bilgiye göre, sesini duyurabilmek için açlık grevine giren Marlene ile 28 Nisan’da görüşüldü. Gözaltında olan Sloven gazeteci Matej ile ise henüz kurulmuş bir temas yok.

IRAK BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE EYLEM

Marlene’nin annesi Lydia Förster kızının serbest bırakılması talebiyle 26 Nisan’da Frankfurt’taki Irak Başkonsolosluğu önünde bir eylem yaptı. Ardından da konsolosluk yetkilileriyle görüşerek talebini bizzat iletti.

BAERBOCK’A AÇIK MEKTUP

Yeni Özgür Politika Gazetesi’ne konuşan Lydia Förster, Almanya Dışişleri Bakanlığı ve Almanya’nın Irak’taki Bağdat Büyükelçiliği’yle temasa geçtiğini ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’a da açık mektup yazdığı bilgisini verdi.

“Yaşananları anlamakta zorlanıyorum” diyen anne Förster yazdığı mektupla Baerbock’a şöyle seslendi: “Bir anne olarak, Êzîdîlerle ilgili çok sayıda çalışma yapan Baerbock’un, Êzîdî toplumunun acılarını savunan genç bir kadının şimdi Irak’ta ‘teröre destek vermekle’ suçlanması konusunda ne söyleyeceğini merak ediyorum.”

KIZIM KAMERASIYLA GİTTİ

Kızının Aralık ayında Şengal’e gittiğini anlatan Lydia Förster, “Şengal’deki katliamı belgelemek ve oradaki öz yönetim çalışmalarını takip etmek için Şengal’e gitti. Marlene giderken yanında bir kamera götürdü. Orada çeşitli röportaj ve görüşmeler yapıp, çekim yapıp döndükten sonra buradaki basına vermek istiyordu” dedi.

ENDİŞELİYİM VE KORKUYORM

Kızıyla orada olduğu süreç boyunca sürekli görüştüğünü ancak 20 Nisan Çarşamba gününden bu yana haber alamadığını anlatan Lydia Förster, şöyle devam etti: “Irak askerlerinin Şengal’e girdiğini duymuştum. Orada saldırıların olduğunu biliyordum. Türkiye bölgede olduğu için korkmaya başladım. Cuma günü gözaltına alınarak Bağdat’a götürüldüğünü öğrendim. Bana ulaşan kişi gözaltına alındıklarında kızım ve arkadaşının kötü muamele gördüklerini, askerlerin onlara küfürler ettiğini söyledi. Bu nedenle çok tedirginim. Kızımını durumu nedir, nerededir ve neye maruz kaldığını bilmediğim için de korkuyorum.”

GAZETECİLERİ ORADA İSTEMİYORLAR

Gözaltının Şengal’deki siyasi atmosferle bağlantısı olduğunun altını çizen Lydia Förster, “Anladığım kadarıyla Şengal’de bazı işler dönüyor. Irak hükümetinin bazı planları var. Yurt dışından gazetecilerin orada bulunmalarını istemiyorlar” dedi. Anne Förster son olarak “Marlene ve arkadaşının bir an önce serbest bırakılmasını istiyorum. Bu konuda herkesten destek bekliyorum” çağrısında bulundu.

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

Sol Parti Federal Parlamento Milletvekili Gökay Akbulut, gazetecilerin durumunu meclis gündemine taşıdı. Akbulut bir önerge vererek Federal Dışişleri Bakanlığı’na gazetecilerin serbest bırakılması için girişimleri olup olmadığını sordu. Akbulut, “İki gazeteci, Êzîdî toplumuna yönelik 2014’te IŞİD tarafından gerçekleştirilen soykırımı belgelemek için oradaydılar. Gözaltına alınmaları ardından gazetecilerle neden şimdiye kadar temas kurulamadı?” diye sordu.

CPJ: SERBEST BIRAKIN

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) tarafından yapılan açıklamada ise Irak’ın gazetecileri derhal serbest bırakması ve ülkede özgürce haber yapabilme koşullarının sağlanması gerektiği belirtildi. CPJ, Slovenya’nın Ankara Büyükelçiliği ile Almanya ve Irak Dışişleri Bakanlığı’na gazetecilerin durumunu da sordu. (Rojnews)

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