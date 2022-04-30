Ermeni ve ittihatçıların 114 yıl önceki sloganı

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in, Gezi davasında çıkan kararları eleştirirken kullandığı, “Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret!” sloganı dikkat çekti. AK Parti milletvekili tarihçi Doç. Dr. Halil Özşavlı, 1908’de 2. Abdülhamid’i devirmek isteyen İttihatçılar ve Ermenilerin gösterilerde “Hürriyet, müsavat, adalet” pankartlarını kullandıklarını hatırlattı. Özşavlı, “Abdülhamid’i beraber devirenler, üç-dört sene sonra birbirine düşman oldu” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM’deki grup toplantısında Gezi isyanına kalkışanları överek konuşmasını 1908’de Sultan 2. Abdülhamid’e karşı isyan edenlerin sloganlarıyla bitirdi. Arşivlerde, 1908’de 2. Abdülhamid’i devirmek için İttihatçılar ve Ermeniler tarafından düzenlenen gösterilere ait görüntüler ortaya çıktı. Pankartlarda Ermenice “hürriyet”, “musavat”, “adalet” yazdığı dikkat çekiyor. İttihatçılar ve Ermeniler, 1909’da II.Abdülhamid’i tahtan indirdi. Sonrasında II.Abdülhamid’in devleti-i müazzamaya rağmen 32 yıl ayakta tuttuğu Devlet-i Aliyye on yıl bile geçmeden paramparça oldu. Tarihçi ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, belgelerle Akşener’e tepki göstererek, şunları anlattı:

ÜLKEYİ BÖLMEK İSTEYENLERLE İŞBİRLİĞİ

“Dehşet verici bir olayla karşı karşıyayız. 1900’lerin başında Abdülhamid’i devirmek için İttihat ve Terakki’nin gözleri öyle bir dönmüştü ki, Ermeni ve Bulgar çeteleriyle iş birliği yaptılar. Sırf Abdülhamid’i devirmek için ülkeyi bölmek isteyenlerle işbirliği yaptılar. 1902 İttihat ve Terakki kongresinde Ermeniler var. 1907’deki İttihat ve Terakki Kongresi’nde yine Ermeniler var. 1902-1907 arası sürekli Taşnaklar, İttihatçılara ‘Hadi gelin beraber savaşalım, Abdülhamid’i öldürelim’ çağrısı yapıyorlar. Nitekim 1905’te Taşnaklar, Abdülhamid’e bombalı saldırı düzenliyor.”

TÜM İHTİLAFLARI HALININ ALTINA SÜPÜRMÜŞLER

Tarihin tekerrür ettiğini kaydeden Özşavlı, “Muhalefet, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı devirmek için ülkeyi bölmek isteyenlerle işbirliği içinde. Daha da önemlisi 6’lı masa aynen 1907-1908’de olduğu gibi ihtilafları bir tarafa koymuşlar, halının altına süpürmüşler, ‘Erdoğan gitsin de’ ortak amaçları bu” dedi.

ABDÜLHAMİD SONRASI ÜLKE PARÇALANIYOR

Abdülhamid’in 1908’de tahttan indirilmesinden 2 yıl sonra Balkan Savaşları’nın başladığını ve sonucunda Balkanların kaybedildiğini hatırlatan Özşavlı, “Abdülhamid’in elinden tamamını aldıkları Osmanlı topraklarını paramparça ediyorlar. Ta ki Mustafa Kemal gelinceye kadar. Benzerini şu an yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Abdülhamid’i devirmek isteyenler Osmanlıca ve Ermenice aynı sloganları kullandı.

İTTİHATÇILARLA AYNI KONUMDA

Taşnaklar’ın 1907’ye kadar kendi basın organlarında sürekli çağrı yaptığını ve mitinglerde hem Ermenice hem Osmanlıca “musavat yani eşitlik, hürriyet, adalet” sloganlarını kullandıklarının altını çizen Özşavlı şöyle devam etti:

“Bugün Meral Akşener sırf Erdoğan’ı istibdatçı göstermek için bu şekilde 1908’in sloganlarını kürsüden haykırıyor. ‘Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet, musavat, adalet’ sloganları onu Ermeniler ile işbirliği yapanlar, Bulgar çetelerle, ülkeyi bölmek isteyenlerle işbirliği yapan dönemin ittihatçılarıyla aynı konuma sokuyor. Nitekim bu zaten böyle. Tarih tekerrür ediyor. İhtilafları süpürmüşler. Sırf Erdoğan’ı devirmek için HDP ile işbirliği yapmışlar. Bu kadar büyük benzerlik olamaz. Zaten Ermeniler, HDP ile bir olmuş.”

BİRBİRLERİNE DÜŞMAN OLDU

Özşavlı, Taşnakların arkasında 1908’de İngiltere, Rusya, Fransa’nın olduğunu ve günümüzde sadece isimlerin değiştiğinin altını çizdi.

SONRASI FELAKET!

HDP’nin ve 6’lı masanın üyelerinin tek amacının Erdoğan’ı devirmek olduğunu vurgulayan Özşavlı, “Yeter ki Erdoğan’ı devirelim hırsıyla ülkeyi bölmek isteyenlerle dahi tıpkı 114 sene önce olduğu gibi yapıyorlar. Olaylar birbirine çok benziyor ki ihtilafları bile aynı. Sadece arada 114 sene fark var.”

İsyanın 3 sloganı

1908’de İstanbul’da Babıali meydanında Sultan 2. Abdülhamid’e karşı isyan eylemleri oluyor. 1908’de II.Abdülhamid’i devirmek için İttihatçılar ve Ermeniler tarafından düzenlenen gösterilerde pankartlarda Ermenice ve Osmanlıca “hürriyet”, “musavat”, “adalet” yazıyor.

https://www.yenisafak.com/gundem/ermeni-ve-ittihatcilarin-114-yil-onceki-slogani-3817758