Ege’de it dalaşı: Yunanistan’dan 3 günde 30 ihlal

Uğur ERGAN / ANKARA – Yorgo KIRBAKİ/ATİNA Ege’de, Türkiye Hava Sahası’nı üç gün içinde toplam 30 kez ihlal eden Yunanistan’a ait savaş uçakları, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16’lar tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklar ilk olarak 26 Nisan’da Türk hava sahasını 6 defa ihlal etti. Yunan uçakları Türkiye kıyılarına yakın provokatif uçuşlarına 27 Nisan’da da devam etti. Çarşamba günü ihlallerde Yunanistan Hava Kuvvetleri unsurları Didim, Datça ve Dalaman dahil Türkiye Hava Sahası’nda 22 ihlal gerçekleştirdi. Önceki gün de iki provokatif uçuşla ihlallerine devam eden Yunan unsurlarına Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı uçaklar tarafından misliyle karşılık verildi. Radar kayıtlarıyla sabit olan Yunanistan’ın son üç günlük yoğun ihlalleri, ilgili makamlara da iletildi. Güvenlik kaynakları, Yunanistan’ın, Türkiye’nin uzattığı dostluk elini tutmak yerine her fırsatta provokasyonları sürdürmesine dikkat çekti. Her üç günde de ihlalleri başlatan ve agresif tavır sergileyen tarafın Yunanistan olduğuna vurgu yapan kaynaklar, “Yunanistan’ın, provokasyon ve dezenformasyon maksatlı faaliyetlerine devam ettiği açıkça görülmektedir” yorumunu yaptı. ‘UKRAYNA’ RAHATSIZLIĞI Türkiye’nin son dönemde Ukrayna bağlamındaki gelişmeler başta olmak üzere uluslararası alanda çok daha etkin bir hale gelmesinin Yunanistan tarafında büyük rahatsızlık oluşturduğunu aktaran kaynaklar, şu görüşü dile getirdi: “Türkiye’nin her başarısını kendi başarısızlığı olarak gören Yunanistan kurgulanmış bir provokasyonu hayata geçirmeye çalışmaktadır.” ALMAN BÜYÜKELÇİ DIŞİŞLERİNE ÇAĞRILDI TÜRKİYE, Gezi Davası’nda Osman Kavala kararının ardından Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen’i dün Dışişleri Bakanlığı’na davet eden Almanya’ya, aynı yöntemle karşılık verdi. Edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı dün saat 17.30’da Alman Büyükelçi Shulz’u Dışişleri Bakanlığı’na davet etti. Kaymakçı, Schulz’a bağımsız Türk yargısının vermiş olduğu mahkumiyet kararının hiçbir kurum, makam ve ülke tarafından sorgulanamayacağını vurgulayarak, “Türk yargısına ve siyasetine yönelik müdahale girişimlerini reddediyoruz” dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da “Almanya dahil hiçbir ülkenin Türkiye’nin içişlerine müdahale girişimi hakkı da haddi de değildir” diye tepki gösterdi. (Uğur ERGAN / ANKARA) ATİNA GERGİNLİK PEŞİNDE Yunanistan ise Türk savaş uçaklarının 27 Nisan’da Ege’de 168 “ihlal” ve 41 kez de bazıları meskun adalar üzerinde “üst uçuş” gerçekleştirdiğini öne sürdü. Başbakan Kiriakos Miçotakis, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e Türkiye’yi şikayet etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunan iddialarının gerçeği yansıtmadığını, Ege’de 2 ülke hava kuvvetleri arasında gerginliği başlatan ve tırmandıranın Yunanistan olduğunu vurguladı. Yunan Dışişleri Bakanlığı’na davet edilen Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin de Dışişleri Genel Sekreteri Themistoklis Demiris’e, Yunan savaş uçaklarının Türk Hava Sahası’nı ihlallerinin dışında, Yunanistan’ın son dönemde Ermeni meselesi, Kıbrıs, Ayasofya ve Osman Kavala ile ilgili konularda yaptığı açıklamaları gündeme getirdi. Türkiye’nin duyduğu rahatsızlığı iletti. (Yorgo KIRBAKİ/ATİNA) Hürriyet Gazetesi