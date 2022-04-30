Diyarbakır Kültür ve Yardımlaşma Vakfı, Ermeni Yazar Margosyan’ı konuştu￼

Diyarbakır Kültür ve Yardımlaşma Vakfı, “Margosyan Üstadın Ardından” adlı söyleşi ile Nisan ayının başında kaybettiğimiz Ermeni Yazar Mıgırdiç Margosyan’ı konuştu.

Nurgül DENİZ

Diyarbakır

Diyarbakır Kültür ve Yardımlaşma Vakfı tarafından, DİTAV Söyleşileri kapsamında düzenlenen “Margosyan Üstadın Ardından” söyleşisi 29 Nisan’da Zerzevan Konağı’nda yapıldı. Nurcan Kaya moderatörlüğünde yapılan etkinlikte, yazar Şeyhmus Diken ve Şair Ahmet Çakmak konuştu.

Mıgırdiç Margosyan’ın doğumunu, çocukluğunu kısaca anlatan Ahmet Çakmak, Margosyan’ın edebiyatındaki mizahı asıl burada aramak gerektiğini söyleyerek, “Margosyan’da yaşadığı trajedi, ağır travma, bahsettiğimiz gibi ince bir mizaha dönüşüyor” dedi.

Margosyan’ın cenaze törenine Herêdan’dan toprak götüren yazar Şeyhmus Diken ise; “Kendisi çok istemesine rağmen aslında orda toprakları olan, yeri yurdu olan, dedesinin-atasinin mekanı olan bir yerde hiçbir şeyin sahibi olamamıştı. Çünkü nenesi onlara demişti ki ‘bir daha oraya giderseniz sütümü size helal etmem. Orası bize ölüm getirdi.’ Belki oraya gömülmek geçmişti içinden. Ama kendi toprağına gömülmedi. Böyle olunca dedesinin gömüldüğü toprağı onun toprağına katmak gerekti” diyor.

Konuşmaların ardından söyleşi, Şair Hicri İzgören’in ‘Kırık Mozaik’ adlı şiirini okumasının ardından Ferhat Üngör’ün müzik dinletisi ile son buldu.

https://www.evrensel.net/haber/460634/diyarbakir-kultur-ve-yardimlasma-vakfi-ermeni-yazar-margosyani-konustu