Balat’ın 5 hali

Savaş Özbey

İstanbul’un en eski semtlerinden biri olan Balat’ta tarih, kültür, sanat, yemek, alışveriş; ne ararsanız var. Şehrin kalbinde bir tura hazır mısınız?

Bizim ekip İstanbul’da baharlık, bayramlık şehir içi rotalar yazıyormuş. “Ben de Balat’ı anlatmak istiyorum” dedim. Son yıllarda hem yerli-yabancı turistler hem de Instagram fenomenleri tarafından büyük ilgi gören Balat, İstanbul’un en eski semtlerinden biri. Adını Rumca saray anlamına gelen ‘palation’ kelimesinden alıyor. Surlardaki Blaherna Sarayı’na yakınlığından ötürü bu adla tanınmış. Tarihi dokusu, yeni nesil kahvecileri, antikacıları, galerileriyle gelin Balat’ın beş haline bakalım…

KÜLTÜR: Osmanlı’da Yahudi-Rum yerleşimi olan Balat’ta bu cemaatlerden kalma cumbalı evleri, Yanbol, Ahrida gibi sinagogları, Ayios Strati Ortodoks, Surp Hreşdegabet Ermeni kiliselerini, Fener Rum Patrikhanesi’ni görebilirsiniz.

BİR NOT: Tarih öncelikli bir gezi yapacaksınız dolaşmaya tepedeki Fener Rum Lisesi’nden başlayıp aşağı inmekte yarar var.

KEŞİF: Ama Balat sadece tarih demek değil. Semtin popülerleşmesiyle birlikte bu bölge galeri kafeler, antikacılar, vintage dükkânlar, gastropub’lar ve ünlü diziler için de bir çekim merkezine dönüştü.

BİR NOT: Hızlıca yürürseniz hepsi yarım saatlik bir parkur. Sahile paralel iki cadde ve onları dik kesen dört-beş sokak…

ALIŞVERİŞ: Fener Antik Mezat, Maison Balat, Büyülü Fener, Anılar Eskicisi, Bir Zamanlar Antika, Bazen Açık, Falan Filan gibi yerlerde gramofondan takılara, nostaljik oyuncaklardan tablolara kadar birçok ürün bulabilirsiniz.

BİR NOT: Bu mekânların çoğu mezat yoluyla satışlar düzenliyor. Açık artırmaya katılmasanız da izlemesi bile zevkli.

YEMEK: Her damağa, her zevke: Açık büfeli Forno, vintage konseptli Perispri, Yeşilçam müzikli Şehrengiz, manzaralı Popstel, un helvasıyla meşhur Velvet, Pianto, Yeni Zelanda Cafe ya da leblebi tozu ve gazoz sunan Ağustos…

BİR NOT: Tarihi Haliç İşkembecisi, Köfteci Arnavut, Balat Turşucusu ve 1890’da açılan Agora da semtin simgelerinden…

ETKİNLİK: Olmadık Projeler Atölyesi, Balat Monologlar Müzesi, 1200 Derece Cam Atölyesi, Oyuncak Müzesi, yoga yapılan Atölye Kafası

ve sokaklarda fotoğraf/selfie çekenler, çizim yapan öğrenciler… Bu arada renkli merdivenlere uğramayı unutmayın!

BİR NOT: En başta yarım saatlik parkur dediğime bakmayın, aslında Balat’a bir tam gün bile yetmez.

Hürriyet Gazetesi