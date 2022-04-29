Paylan’a, Türkiye’yi terk etme çağrısı

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Türk milliyetçi partisinin lideri, Paylan’a Türkiye’yi terk etmesi çağrısında bulundu Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karo Paylan ile ilgili yaptığı açıklamada, Karo Paylan’ın Ermeni Soykırımı’nı tanıyan yasa tasarısını meclise sunmasına atıfta bulunarak, “Ya kendisi “TBMM benim Meclisim değildir” diyecek veya Meclis gereğini yapıp bunu atacak. Nereye gitmek istiyorsa, Ermenilerin hangi diasporasında kim varsa orayla temasa geçmesi lazım. Kendisine tavsiyem Amerika’ya gitmesidir”,- dedi. Ermenistan Kamu Radyosu