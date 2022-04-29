Papa Francis: Kayınvalideler klişe kurbanı, onlara iyi davranın

Konuşmasında akraba ilişkileri ile ilgili önerilerde bulunan Papa, kayınvalideler hakkında kötü düşünülmemesi gerektiğini söyledi. Papa, “Eşinizi doğurdular. En azından onları mutlu edin” dedi

Vatikan’daki Aziz Petrus Meydanı’nda toplanan kalabalığa seslenen Papa Francis, aile bağları ve genç-yaşlı nesil ilişkileri ile ilgili mesajlar verdi.

“Yaşlıları sevin ve onurlandırın” diyen Papa, ‘Kaynana miti’ hakkında uzun uzun konuşurken kayınvalidelerin genellikle ‘klişelerin kurbanı’ olduklarını söyledi.

“Şeytan olarak gördüğümüzü söylemiyorum, ama her zaman aşağılayıcı şekilde sunuluyor. Oysa kayınvalide, kocanızın veya karınızın annesidir” diyen Francis, gelinleri kayınvalideleriyle ilişkilerine özen göstermeye çağırarak “Eşinizi doğurdular. En azından onları mutlu edin” dedi.

Kayınvalidelere de tavsiyelerde bulunan Papa, “Size söylüyorum, kendinizi nasıl ifade ettiğinize dikkat edin” diye konuştu ve şöyle devam etti:

Kayınvalide ne kadar uzaktaysa o kadar iyi, deriz kendi kendimize. Ama hayır; o bir anne, o yaşlı bir insan. Bir kadın için en güzel şeylerden biri torun sahibi olmaktır. Çocuklarının çocuk yapması, onu yeniden hayata döndürür.

Papa, 2015’te ABD’de binlerce kişilik bir kalabalığa hitabında ise şunları söylemişti:

Aileler kavga ediyor, bazen tabaklar uçabiliyor, çocuklar baş ağrısına neden oluyor, kayınvalidelerden bahsetmeyeceğim bile.

Independent Türkçe, Sputnik Türkçe

https://www.indyturk.com/node/503566/dünya/papa-francis-kayınvalideler-klişe-kurbanı-onlara-iyi-davranın