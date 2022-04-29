“En etkili bölücülük birlik sloganıyla yapılandır”

“Şu anda Araplar üzerinden yapılan, Arapça üzerinden yapılan ayrımcı yayınlar Türkiye’nin dokularına saldırıyor. Türkiye’nin harcı geçmişten bugüne çeşitlilikle yoğurulmuştur. Türk de, Kürt de, Arap da, Ermeni de, Rum da, Yahudi de olmuştur burada. Bu unsurlardan birini alıp da ona saldırır, onu hedef haline getirirseniz aslında birliği oluşturan harcı hedef haline getirip onu bozarsınız. Mayayı bozarsınız, çeşitliliği bozarsınız. Eğer illa ortada bir komplo aranıyorsa, eğer birileri gerçekten Türkiye ile ilgili kötü bir şey yapmak istiyorsa tam da yapacağı şey budur, buna hizmet etmektir.”

Bekir Berat Özipek’le Göçmenlerin Gündemi

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Serbestiyet