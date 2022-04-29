Bugos Nubor ve Şerif Paşa’dan Garo Paylan’a… ‘Ermeni Soykırımı’ yalanı Kürdistan planının parçası

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

FERDİ TANHAN / VATAN PARTİSİ DİYARBAKIR İL BAŞKANI

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 22 Nisan’da “Ermeni Soykırımı’nın Tanınması” için TBMM’ye kanun teklifi verdi. Kürt etnik milliyetçiliği ile Ermeni iddiaları tarihte ilk kez yan yana gelmiyor. Paylan’ın tarihte bir kökü var. O kök İngiliz emperyalizminden hak dilenen, Ermenistan delagasyonuyla anlaşmalar yapan Şerif Paşa’ya uzanıyor.

KONFERANSA KÜRT VE ERMENİ TALEPLERİ

Paris Konferansı’nda büyük emperyalist devletler, Osmanlı’nın parçalanmasından pay alacak etnik toplulukların temsilcilerini dinlediler. Rum, Ermeni, Yahudi, Arap, Nasturi ve Kürt temsilcileri bu konferansa taleplerini bildirdi. Şerif Paşa da Konferans’a “Kürt Milli Delagasyonu Başkanı” sıfatıyla katılmıştı. Kürt Teali Cemiyeti, Şerif Paşa’ya bu sıfatla temsil yetkisi verdiğini 3 Şubat 1919 günü İstanbul’daki İngiliz Yüksek Komiserliği’ne bir heyet yollayarak bildirmişti.

Şerif Paşa, 6 Şubat 1919 günü sözde “Kürt Taleplerini” bir muhtırayla Barış Konferansı’na bildirdi. Milletler Cemiyeti güvencesi altında Diyarbakır, Harput, Bitlis, Musul vilayetleri ile Urfa sancağını kapsayacak bir Kürt devleti kurulmasını istedi. Bu devlet aynı zamanda Ermenistan’da gittikçe güçlenen Bolşevikliğe karşı da bir set oluşturacaktı.

Paris Konferansı’nda paylaşım savaşı esas olarak İngiltere ve Fransa arasında geçiyordu. Alt kademede ise Ermenistan ve Kürdistan’ı temsil ettiği kabul edilenler arasında ciddi çelişmeler vardı. 26 Şubat 1919 günü Ermeni delegeleri Bogos Nubar ve Avedis Aharonian Barış Konferansı’na taleplerini bildirdiler. Van, Bitlis, Diyarbekir, Doğu Beyazıt, Muş, Bingöl, Kars, Harput, Sivas, Erzurum, Trabzon’u Ermenistan’a katmak isteyen bu talepler aynı zamanda Akdeniz’den denizlere uzanmak için Adana’yı dahi içine alıyordu. Ermeni delagasyonu bu yüzden Kürtleri temsil ettiğini iddia edenlerle bir anlaşma zemini arıyorlardı. 20 Kasım 1919 günü bunu başardılar. Ermeni Milli Delagasyonu Başkanı Bogos Nubar, Ermenistan Cumuriyeti Başkan Vekili Dr. H. Ohanciyan ve Kürt Milli Delagasyonu Başkanı Şerif Paşa konferansa Ermenistan ve Kürdistan’ın teşkili konusunda ortak bir muhtıra verdiler. Bu muhtıra “Birleşik Bağımsız Ermenistan” ve “Bağımsız bir Kürdistan”ın yaratılmasını, kurulacak bu devletlerin büyük devletlerin yardımını alabilmesini teklif ediyordu. Muhtıranın ilk paragrafını dikkatinize sunuyorum:

“Bizler aşağıda imzası bulunanlar, Ermeni ve Kürt uluslarının temsilcileri Büyük Barış Konferansına, iki ulusun da aynı Ari kavminden ve çıkarlarının da aynı olduğunu ve aynı amacı, yani kendi bağımsızlıkları amacını güttüklerini belirtmekten şeref duyarız. Özellikle Ermeniler insafsız Osmanlı idaresinden kurtulmak çabasındadırlar ve genellikle de hem Ermeniler hem de Kürtler her iki ulusa da facialar getiren “İttihat ve Terakki” komitesinin “resmi” veya “gayriresmi” kabinelerinin boyunduruğundan kurtulmayı zorunlu bulmaktadır.”

Paylan’ın şahsında ve partisinde Bugos Nubor ve Şerif Paşa birleşmiştir. İttihat ve Terakki’ye düşmanlıkla birleşmişlerdir, “gayrıresmi” diyerek İttihat ve Terakki’den sonra iktidara yürüyen Kemalistleri işaret edip onlara hücum etmekte birleşmişlerdir, kavmiyetçilikte ve Türk düşmanlığıyla birleşmişlerdir, Kürtlerin geleceğini emperyalistlere kullukta görerek birleşmişlerdir. Vatan savunması yapanları arkadan hançerlemekte birleşmişlerdir. Kürtlerin yaşadığı toprakları Ermenistan’a terk etmekte ve Ermenilerin Kürt ve Türk halklarına karşı işledikleri cinayetleri meşru görmekte birleşmişlerdir.

Şerif Paşa bildirisini bizim vatanımızı parçalamak isteyen Paris Barış Konferansına sunmuştu. Oysa Garo Paylan TBMM’ye sunuyor. Durum daha vahimdir.

KÜRTLERİN ŞERİF PAŞA’YA BAKIŞI

Şerif Paşa’nın imzaladığı Kürt-Ermeni ortak muhtırasını, Kürdistan Teali Cemiyeti Başkanı Seyit Abdülkadir sevinçle karşıladı, gazatelere demeçler verdi, mecliste bu muhtırayı destekleyen ve özerklik talep eden beyanatlarda bulundu. Seyit Abdülkadir Ayan Meclisi üyesiydi. Müdafaai Hukuk Cemiyetleri bunun üzerine Abdükadir’in Ayan Meclisi üyeliğinin düşürülmesi için yoğun bir kampanya başlattılar. Meclisi Mebusan Zabıt Ceridelerinde Seyit Abdülkadir’in ve Şerif Paşa’nın nasıl yerden yere vurulduğu görülür. Meclisteki Doğu Vilayetleri mebusları, 28 Şubat 1920 günü Abdülkadir’in meclis üyeliğinin düşürülmesi için önerge verdiler. Önerge Kanuni Esasi’nin 46. Maddesini dayanak gösteriyordu. 46. Madde, padişaha ve vatana sadak yeminini içermekteydi. Yoğun baskı nedeniyle Abdülkadir bu faaliyetlerini reddetmiştir, meclis ise bu önergeyi bir karara bağlayamadan 16 Mart 1920 günü İngilizler tarafından dağıtılmıştır.

Şerif Paşa da Paylan da Kürtlerin temsilcisi değildir. Onlar büyük emperyalist devletlerini kendi emirlerini yerine getirecek piyonlarıdır. Yine onlar Büyük Biritanya’nın Akdeniz Dononma Komutanı Amiral Sir F. De Robeck’in şu görüşleri doğrultusunda kullanılan aletlerdir: “Ermenilerle Kürtlerin çıkarlarını bağdaştırabiliriz. İstanbul’daki Kürt Kulübü Başkanı Seyid Abdülkadir ve Paris’teki Kürt delegesi Şerif Paşa emrimizdedir.”

Şerif Paşa’nın Ermeni delagasyonuyla ortak muhtırası İstanbul’dan doğu vilayetlerine kadar yurdun her köşesinde protesto edilmiştir. Meclis’i Mebusan’ın 20 Şubat 1920, 26 Şubat 1920 ve 1 Mart 1920 günlü oturumlarında okunan protesto tel yazıları, Erzincan, Siverek, Adıyaman, Kahta, Silvan, Nusaybin, Van, Hakkari, Hasankale, Urfa ve Derik’in önde gelenleri Kürt aydınları ve aşiret reisleri tarafından imzalanmıştır. Eruh, Siirt, Garzan, Eleşkirt, Palu, Adıyaman ve Silvan ileri gelenleri ise Şerif Paşa’ya olan protestolarını Heyeti Temsilliye’ye göndermişlerdir. Bunlarla birlikte Fransız ve İngiliz Yüksek Komiserliklerine de benzer telyazılar çekildiğini görüyoruz. Bu durum Kürtlerin ileri gelenlerinin ve halkının büyük çoğunluğunun Ermeni iddialarıyla birlikte olmadıklarını ve Türklerle birlikte yaşama isteğini göstermektedir.

Protestolarda, Şerif Paşa’nın “vatan haini”, “din düşmanı” olduğu öne sürülüyor, Kürtlerin vekili olmadığı belirtiliyor, sözlerinin ve düşüncülerinin “boş” ve “aşağılık” olduğu söyleniyordu, Bugos Nubor’la birlikte verdiği muhtıranın tanınmadığı ilan ediliyor, Şerif Paşa nefretle mahkum ediliyordu.

Paris Barış Konferansı, emperyalist büyük devletler açısından başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Şerif Paşa’nın imzaladığı bildiri Türk-Kürt birliğini bozamamış, Ermeni planlarının galabe çalmasını sağlayamamıştır. Garo Paylan’ın benzer içerikle TBMM’ye sunduğu kanun teklifi de aynı sonuçlarla karşılaşacaktır. Diyarbakır’dan ilk protesto yazısını yazıyoruz. Garo Paylan Kürtlerin temsilcisi değildir, emperyalistlerin bir aletidir. Yapılması gereken milletvekilliğinin düşürülmesi ve mensup olduğu partinin kapatılmasıdır. Ermeni kamasıyla Türk- Kürt birliğini bozmak isteyen her girişimin üzerine kararlı bir şekilde gidilmelidir.

https://www.aydinlik.com.tr/haber/bugos-nubor-ve-serif-pasadan-garo-paylana-ermeni-soykirimi-yalani-kurdistan-planinin-parcasi-313755