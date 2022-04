Hatay Bütün Orta Doğu’ya Örnektir!

Hatay Valisi Rahmi Doğan: Biz her zaman Hatay’ı bütün Ortadoğu’ya örnek gösteriyoruz!

Hatay Valisi Rahmi Doğan eşi Gülden Gülüzar Doğan ile birlikte, Hatay’ın gururlarından biri olan Medeniyetler Korosu’nun düzenlendiği İftar programına katıldı.

Çarşamba günü Antakya ilçesinde okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programına Vali Rahmi Doğan ve eşi Gülden Gülüzar Doğan’nın yanı sıra, Medeniyetler Korosu Şefi Yılmaz Özfırat ve ekip üyeleri, Hatay Milletvekilleri Sabahat Özgürsoy Çelik, İsmet Tokdemir, Mehmet Güzelmansur, Suzan Şahin, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Hatay’ın kanaat önderleri ve davetliler katıldı.

Hatay’ın ve Türkiye’nin Dünyaya tanıtımında önemli bir misyon üstlenen Medeniyetler Korosu’nun düzenlediği iftar programı, okunan akşam ezanıyla beraber davetlilerin oruçlarını açmasıyla devam etti.

Düzenlenen programda açılış konuşmasını yapan koro şefi Yılmaz Özfırat konuşmasında şunları söyledi.

“Medeniyetler Korosu olarak bu etkinlikle tek bir amacımız, hedefimiz var; her dilden, ırktan insanların Hatay’da bir arada kardeşçe, dostane bir şekilde yaşadığını, bu kardeşlik soframızla da herkese göstermeye çalışıyoruz. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Beni kırmayarak farklı dinlere mensup arkadaşlarımızın da Allah için oruç tutması bizler için çok büyük bir vesile. Bu sofra kardeşlik sofrası, insanların birlikte ürettiği, ortaya çıkarttığı yemeklerle kurulmuştur. Emeği geçen, bu işe katkı veren değerli dostlarıma teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık bu akşam bizi kırmayıp geldiğiniz için, ülkemizde bu vesile ile belki dünyaya da ibret olur ki işte kardeşlik sofrası burada, herkes bunu görsün isteriz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimin programının çok yoğun olduğunu biliyorum, pandemiden önceki iftar soframızda da beraberdik, bugünde bizi kırmayıp geldiği için çok teşekkür ediyorum.”

”HERKES GELSİN HATAY’I GÖRSÜN”

Hatay Valisi Rahmi Doğan konuşmasında, Hatay’daki birlik ve beraberlik ortamına dikkat çekerken, Antakya’dan Dünya’ya şöyle seslendi:

“Sayın Milletvekillerim, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler herkese hayırlı ramazanlar diliyor, kadir gecenizi tebrik ediyor, önümüzdeki hafta kutlayacağımız Ramazan Bayramınızı da şimdiden kutluyorum. Geçtiğimiz pazar, Paskalya Bayramı idi, ondan önceki hafta cumartesi Hamursuz Bayramıydı, önümüzdeki haftada Ramazan Bayramı. Bu topraklar hepsini hoşgörüyle karşılayıp, harmanlayıp böyle güzel bereketli sofralara dönüştürebilecek nitelikte topraklar, o yüzden bu sofraya icabet eden bütün dostlara hoş geldiniz diyorum, şeref verdiniz. Bugün bizlerle birlikte oldunuz, Hristiyan, Yahudi, Ermeni cemaatlerinden dostlarımız var. Bugün bu hazzı, mutluluğu birlikte yaşadık. Yılmaz bey bunu geleneksel hale getirdi, son 2 senedir yapamıyorduk ama bu vesile ile bugün tekrar bir araya geldik. Güzel bir gelenek ve devam ettirilmesi lazım. Bu topraklar medeniyetlerin bir araya geldiği, farklı kültürden ve inançtan insanların bir arada, huzur içerisinde yaşadığı topraklar. Biz her zaman Hatay’ı bütün Ortadoğu’ya örnek gösteriyoruz. Ortadoğu da birileri sorun olduğunu söylüyorsa, gelsinler Hatay’ı görsünler, bu sofrada aynı çorbaya kaşık sallayan insanların mutluluğunu, huzurunu görsünler ve aslında Ortadoğu’da bir sorun olmadığını, sorunları aslında birilerinin çıkarttığını ve üzerinden de prim elde etmeye çalıştıklarını görsünler istiyoruz. Hatay bu anlamda gerçekten örnek bir şehir ve biz bu hazzı yaşıyoruz. Bu durumu dışarıdan gelen insanlarda fark ediyorlar, hafta sonları ciddi anlamda ziyaretçi alıyoruz ve bu insanlar buradaki medeniyetleri, hoşgörüyü, kardeşliği gördüklerinde gerçekten etkileniyorlar. Tabi buradaki bu kardeşliğe, birlikteliği cemaatler destek veriyor, bu cemaatlerin duruşları, davranışları, tavırları bunları ortaya çıkarıyor. Bundan dolayı da oldukça mutluyuz. Cemaatler arasında ki bu dayanışmanın, birlikteliğin, beraber hareket etmenin, düğünlerde, bayramlarda, cenazelerde bir arada olmalarının bu hoşgörüye ciddi katkısı var, ben bundan dolayı da tüm cemaat mensuplarına da şükranlarımı sunuyorum. Bugün şehidimiz var, Yayladağı ilçemizde defnettik. Biliyorsunuz Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Kuzey Irak’ta bir operasyonu var. Türkiye sınırlarında bir huzursuzluk var, biraz öncede bahsettim Ortadoğu karışık. Arap Baharı adı altında uydurulan bir yalan, bütün insanları kaosa, göz yaşına, kana sürükledi ve bu insanlar huzur, mutluluk içerisinde yaşarken, işleri, aşları, mevkileri, vatanları varken bugün çok zor şartlarda ve savaş ortamında yaşamak durumunda kaldılar. Bu bizi çok etkiledi, 911 km Suriye, 345 km Irak sınırı olan bir ülke olarak bundan etkilenmemek mümkün değil. Dolayısıyla 40 yıldır var olan PKK terör örgütüyle birleşince Türkiye’yi rahatsız etmeye başladı ve Türkiye kendi güney sınırlarında bir tampon bölge oluşturma niyetiyle birtakım harekatlar yapıyor. Bu harekatların sonuncusu Pençe-Kilit Operasyonu, inşallah evlatlarımız kazasız belasız bir şekilde bu harekatı da tamamlayacaklardır. Bu harekatların tamamı Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde yaşayan tüm vatandaşların güvenliği için yapılan harekatlardır. Bu harekatlar, insanlar burada üretsin, huzur ve mutluluk içerisinde yaşasın diye yapılan harekatlardır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, bu harekatları yapma mecburiyeti var çünkü her ülke, her devlet kendi vatandaşlarının huzur ve güvenliğini sağlamakla mükelleftir. Bugün Yayladağı ilçemizde şehidimizi defnettik, Rabbim gani gani rahmet eylesin. Bu toprakları vatan yapmak için şehit olan evlatlarımızın mekanları cennet olsun. Rabbim onları cennetinde ağırlasın, makamları ali olsun, gazilerimize sağlık, sıhhat ve huzur diliyorum. Bugün buraya gelen tüm dostlara da tekrar şükranlarımı sunuyorum, iyi ki geldiniz, iyi ki birlikte olduk. Önemli olan birlikte bu havayı teneffüs etmekti. Ben tekrar emeği geçen tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Yemeklerin tamamı koroda ki arkadaşlarımızın emekleriyle hazırlandı. Dolayısıyla başta Yılmaz bey olmak üzere tüm ekibe şükranlarımı sunuyorum. Bizler her zaman Medeniyetler Korosunu destekliyoruz, yanlarında yer alıyoruz. Hatay’ı, Antakya’yı tanıtmak anlamında büyük bir misyon yükleniyor. Bizde Valilik olarak her zaman yanlarında oluyor, maddi ve manevi imkanlarımızı kendilerine seferber etmeye çalışıyoruz. İlaveten bir koro daha kurduk, Hatay Valiliği Müzik Topluluğu ismiyle müzik öğretmenlerimizden oluşan bir koro. Bir konser verdiler, hazırlıklarını yapıyorlar devam edecek, güzel bir koro oldu bunu çeşitlendirmek lazım. Meclis Kültür Merkezi’nde, hem Medeniyetler Korosu, hem Hatay Valiliği Müzik Topluluğu bu faaliyetlerine de ayrıca devam edecek. Teşekkür ediyorum herkese, hayırlı akşamlar ve hayırlı iftarlar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

