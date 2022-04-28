Garbis Balıkçı, oğlu Sevag’ın yanına defnedildi

Kilisede yapılan cenaze töreni sonrasında Garbis Balıkçı, oğlu Sevag Balıkçı’nın mezarının yanına Şişli Ermeni Mezarlığı’na defnedildi.
Batman’da 24 Nisan 2011’de zorunlu askerliğini yaparken öldürülen Sevag Balıkçı’nın 24 Nisan günü yaşamını yitiren babası Garbis Balıkçı, toprağa verildi.
Garbis Balıkçı için bugün (28 Nisan) Feriköy Surp Vartanants Ermeni Kilisesi’nde tören yapıldı.
Fotoğraf HDP Milletvekili Musa Piroğlu’nun Twitter hesabından alınmıştır.
Törene ailesi, yakınları, Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri Garo Paylan, Hüda Kaya, Ali Kenanoğlu, Musa Piroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.
Kilisede yapılan cenaze töreni sonrasında Garbis Balıkçı, oğlu Sevag Balıkçı’nın mezarının yanına Şişli Ermeni Mezarlığı’na defnedildi.
(RT)
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