Ermenistan’la normalleşme sürecinin 3’üncü toplantısı Viyana’da yapılacak

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan normalleşme süreci 3’üncü görüşmesinin, 3 Mayıs 2022 tarihinde Viyana‘da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki 3’üncü görüşme, 3 Mayıs 2022 tarihinde Viyana‘da gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verildi.

https://www.dha.com.tr/politika/ermenistanla-normallesme-surecinin-3uncu-toplantisi-viyanada-yapilacak-2062039