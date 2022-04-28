Ermeni oyuncular şikayet etti, oyundaki bozkurt işareti kaldırıldı

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Yakupcan Aydemir – Gamegar

Riot Games’in popüler FPS oyunu Valorant’a kelle avcısı unvanı ile eklenen Türk ajanının, sözde Ermeni soykırımını anma günü olarak kabul ettikleri 24 Nisan’da tanıtılmasına Ermeniler tarafından sosyal medyada tepki gösterildi. Tepkiler üzerine karakterin yaptığı bozkurt ifadesi oyundan kaldırıldı.

Counter Strike’a rakip olarak geçen sene piyasaya sürülen oyun Valorant‘a geçtiğimiz aylarda Türk ajanının ekleneceği duyuruldu. Kelle avcısı olarak tanıtılan Türk ajanının yaptığı bozkurt işareti oyundan kaldırıldı.

BOZKURT İŞARETİ OYUNDAN KALDIRILDI

Valorant‘a eklenen Türk ajanın eliyle yaptığı bozkurt işaretine Ermeni oyunculardan tepki geldi. Sosyal medyada tepkilerin artması üzerine ajanın eliyle yaptığı bozkurt işareti oyundan kaldırıldı.

TARTIŞMALAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada yapılan tartışmalarda bir kısım kasten yapılmadığını düşünürken diğer taraftan ise bunun bilerek yapıldığını ve geliştirici ekip Riot Games’in siyasi bir tavır takındığını belirtti. Ajanın o tarihte tanıtılmasının gerçek sebebinin ise İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te düzenlenen Valorant Masters turnuvasının final maçı oynanmasıdır.

“TÜRK AJANI, SENİ AVLAMAK İÇİN BURADA”

24 Nisan tarihinde Valorant’ın sosyal medya hesabından Türk ajanının tanıtım videosu paylaşıldı ve açıklamasına, “VALORANT’ın yeni Türk Ajanı Fade, seni avlamak için burada. Devam et, saklanmaya çalış.” sözlerine yer vermesi üzerine Ermeni oyuncular tarafından “mesajın altında bir anlam mı yatıyor?” düşünceleri yer aldı ve tartışmaya yol açtı.

https://www.haberler.com/gamegar/turk-ajaninin-yaptigi-bozkurt-isareti-ermeni-14905284-haberi/