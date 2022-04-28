‘Ermeni çeteler’ yerine ‘Müslüman çeteler’ yazdılar! CNN Türk’e, ‘açıklama yapın’ çağrısı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’ndeki iftar programında, sözde Ermeni soykırımı iddialarını değerlendirdi.

Erdoğan konuşmasında, “Anadolu’da hayatını kaybeden Ermenilerin sayısının, katbekat fazlası Müslümanın bu çeteler (Ermeni çeteler) tarafından hunharca şehit edildiği bir gerçektir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını canlı yayınla aktaran CNN Türk, “Ermeni çeteler” yerine “Müslüman çeteler” yazdı.

“Müslüman çeteler” ifadesi yaklaşık 40 saniye ekranlarda kaldı. Konuyla ilgili CNN Türk yetkililerinden herhangi bir tekzip gelmedi.

CNN Türk’teki skandal, gazeteci Bülent Deniz moderatörlüğündeki Derin Gerçekler programında değerlendirildi.

CNN yönetimi neden sessiz?

Program konuğu Abdurrahman Dilipak, skandala ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

Dikkat edilmesi gerekiyor. Yanlış yapıldıysa anlaşılır anlaşılmaz, bir açıklamayla büyümeden engellenebilir. Eğer sürdürülüyorsa başka bir anlamlara da gelebilir.

Habervakti Genel Koordinatörü Bülent Deniz de CNN Türk yönetimine “açıklama” çağrısı yaptı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadeleri tam tersi yönünde kullanıldı. Bu hassas dönemde bir kasıt mı oldu, yoksa editöryel bir hata mı oldu? Bunu buradan soruyoruz. İlgili kurumdan ivedilikli bir açıklama bekliyoruz.

https://www.yeniakit.com.tr/video/ermeni-ceteler-yerine-musluman-ceteler-yazdilar-cnn-turke-aciklama-yapin-cagrisi-65558.html