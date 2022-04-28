Başkan İduğ önce camii ardından kilise iftarında

Her akşam iftar sofralarında Bornovalılarla bir araya Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, aynı günde önce camii, ardından kilisedeydi. Dayanışmanın hiç bir ayrım gözetmediğini kanıtlayan iftar programlarında kardeşlik mesajları verildi. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan kadim bir kentte kardeşçe yaşadıklarını söyleyen Başkan İduğ, Bornova’daki iklimin tüm dünyada hakim olmasını diledi.

Mübarek Ramazan Ayı’nın başlangıcından bu yana ilçe genelinde düzenlenen iftar programlarının tamamına katılmak için yoğun çaba harcayan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, önceki akşam hem Bornova Yeni Camii İftar Yemeği hem de Bornova Santa Maria Katolik Kilisesi’nin düzenlediği 4. Geleneksel İftar Yemeği’ne katıldı.

Süvari Caddesi üzerindeki Yeni Camii’nin avlusunda düzenlenen iftarda kazanın başına geçip sıcak yemek dağıtan Başkan İduğ, iftara katılan vatandaşlar ve esnafla bol bol sohbet ederek Ramazanlarını kutladı. Ardından Camii’nin ardından Bornova Meydanı’nda bulunan Santa Maria Katolik Kilisesi’ne geçen İduğ, Kilisede görevli din görevlilerinin Müslüman Bornovalıları için 4 yıldır düzenlediği geleneksel iftar yemeğine konuk oldu.

Buradaki iklim tüm dünyada hakim olsun

Ramazan’ın birlik ve dayanışma ayı olduğuna ifade eden Başkan Mustafa İduğ, “Binlerce yıllık geçmişi ile pek çok medeniyete ev sahipliği yapan güzel Bornovamız, bugün de bir arada uyum içinde yaşamanın en güzel örneklerinden verdi. Buradaki nezaket ve kardeşlik iklimin tüm dünyada egemen olmasını, içinde bulunduğumuz Ramazan Ayı’nın tüm dünyaya sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum” dedi.

https://www.egeyonhaber.com/baskan-idug-once-camii-ardindan-kilise-iftarinda/