Azınlık temsilcileri: Aile ortamı gibiydi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı akşamı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki iftar programında dini azınlık cemaatleri temsilcileri ile bir araya geldi. İftara katılan Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, Milliyet’e yaptığı açıklamada “Bir baba evlatlarını koltuğunun altına bu kadar rahat ve sevecen alabilir. Hoş sohbet, esprili bir iftar yemeği geçirdik Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde. Çok samimi bir ortamda geçti” dedi.

ASLIHAN ALTAY KARATAŞ Ankara – Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili “Bu olumsuz savaş durumunun toparlayıcısı olacağız inşallah, bu kötü günler geride kalacak” dediğini aktaran Şirinoğlu, Ermenistan ile normalleşme sürecinin yemekte konuşulmadığını ifade ederek “Eğer Türkiye Cumhuriyetini dinlemiş olsaydı Ermenistan, ilişkiler 10 sene önce toparlanmıştı, ama geç oldu, temiz oldu diyelim. Devletimiz Ermenistan ile ilişkileri düzeltme yolunda büyük çaba sarf ediyor” diye konuştu. Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin ise şunları söyledi: “Son derece samimi sıcak, sanki böyle bir aile ortamı gibiydi. 24 kişilik bir masaydı, mikrofon bile yoktu. Birebir sohbetler yapıldı. İçişleri ve Kültür bakanlarımız vardı. Cemaatler kendi özel sorunlarını birebir ayaküstü konuştular.” Türk Yahudi Toplumu Eş Başkanı İshak İbrahimzadeh de “Hahambaşımızla birlikte katıldığımız Cumhurbaşkanımızın gelenekselleşen iftar daveti, her zaman olduğu gibi samimi bir dostlar sofrası şeklinde geçmiş, çeşitli konular sohbet niteliğinde konuşulmuştur” görüşünü dile getirdi.

https://www.milliyet.com.tr/siyaset/azinlik-temsilcileri-aile-ortami-gibiydi-6745954