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146 isimden Garo Paylan’a destek: Hedef gösterme kampanyasına son verilsin!

2022-04-28

Paylan, iktidar kanadı tarafından hedef alınmıştı

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan‘ın meclise sunduğu, “Ermeni Soykırımı’nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması” kanun teklifi sonrası hedef alınmasının ardından destek kampanyası başlatıldı.

Aralarında avukat, akademisyenlerin bulunduğu 146 isim, Paylan ile dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Açıklamada, “Garo Paylan hakkında son haftalarda estirilen nefret söylemine karşı bir araya geldik. Bu türden kampanyaların zaman zaman nasıl sonuçlandığını biliyoruz. Özellikle siyasetçi kimliğiyle bu linçe katılanların bu tutumlarına son vermeleri gerektiğini düşünüyoruz” ifadesi kullanıldı.

İmzacılar:

  1. Abdullah Demirbaş
  2. Ahmet Aykaç
  3. Ahmet Çakmak
  4. Ahmet Dindar
  5. Ahmet Koçak
  6. Ahmet Kuzik
  7. Ahmet Yıldırım
  8. Alexis Kalk
  9. Ali Baydaş
  10. Ali Mutlu
  11. Anıl Yüksel
  12. Ani Kalk
  13. Arat Yıldırım
  14. Arno Kalaycı
  15. Arthur Kalk
  16. Atilla Dirim
  17. Ayşe Gözen
  18. Ayşegül Devecioğlu
  19. Baskın Oran
  20. Bilal Kılıç
  21. Binnaz Toprak
  22. Burcu Çolak
  23. Bülent Atamer
  24. Can Candan
  25. Can Godel
  26. Can Irmak Özinanır
  27. Celal Deniz
  28. Çağla Oflas
  29. Deniz Tunç
  30. Derya Emrem
  31. Dikran Esendir
  32. Dila Ak
  33. Diren Cevahir Şen
  34. Emel Kurma
  35. Emre Can Dağlıoğlu
  36. Engin Kılıç
  37. Enver Enli
  38. Erdal Yıldırım
  39. Erdem Üngür
  40. Erdoğan Aydın
  41. Eren Keskin
  42. Ertuğrul Barka
  43. Esra Koç
  44. Esra Mungan
  45. Evin Doğu
  46. Faruk Sevim
  47. Fatma Akdokur
  48. Ferda Önen
  49. Fethiye Çetin
  50. Firdevs Güreşçi
  51. Fulya Oral
  52. Galip Sönmez
  53. Gaye Boralıoğlu
  54. Gençay Gürsoy
  55. Gonca Gedikoğlu
  56. Gülayşe Koçak
  57. Gülseren Onanç
  58. Güney Şirin
  59. Güngör Senkal
  60. Gürhan Ertür
  61. HacerAnsal
  62. Hakan Gürvit
  63. Hakan Tahmaz
  64. Haldun Hakman
  65. Hanife Sever
  66. Harutyun Kalataş
  67. Hasan Avras
  68. Hatice Morkaya
  69. Hulusi zeybel
  70. Hüseyin Habip Taşkın
  71. İshak Kocabıyık
  72. Jale Mildanoğlu
  73. Kamer Köseyan
  74. Kamile Batur
  75. Kayuş Çalıkman
  76. Kazım Kütük
  77. Kemal Cemgil
  78. Kemal Çiçek
  79. Kevork Taşkıran
  80. Levent Pişkin
  81. Levon Bağış
  82. Lori Demirci
  83. Mebuse Tekay
  84. Melike Karaosmanoğlu
  85. Mert Selek
  86. Metin V. Bayrak
  87. Murat Erkman
  88. Mustafa Paçal
  89. Necmiye Alpay
  90. Nesim Ovadya Izrail
  91. Nesrin Nas
  92. Nesrin Sungur Çakmak
  93. Nevzat Onaran
  94. Nışan Güreh
  95. Nigar Ademyılmaz
  96. Nil Mutluer
  97. Nilüfer Akçay
  98. Norayr Olgar
  99. Nuran Yüce
  100. Nurten Ertuğrul
  101. Oget Öktem
  102. Onsun Meryem
  103. Ozan Tekin
  104. Ömer Kıyak
  105. Özden Arıkan
  106. Özden Dönmez
  107. Özlem Dalkıran
  108. Remzi Altunpolat
  109. Resul Kanyoncu
  110. Roni Margulies
  111. Sait Çetinoğlu
  112. Sayat Tekir
  113. Sayma Topçu
  114. Selma Esen
  115. Serap Sabırlı
  116. Seyhan Çoban
  117. Sibel Erduman
  118. Sinan Laçiner
  119. Songül Tunçdemir
  120. Suat Turan
  121. Suat Yılmaz
  122. Sümeyye Kavuncu
  123. Şafak Altan
  124. Şahika Yüksel
  125. Şanar Yurdatapan
  126. Şebnem Korur Fincancı
  127. Şehbal Şenyurt Arın
  128. Şenol Karakaş
  129. Tahsin İşçioğlu
  130. Tamar Nalcı
  131. Tuğba İyigün
  132. Tuna Emren
  133. Türkan Ertanç
  134. Ümit Kıvanç
  135. Üstün B. Reinant
  136. Vedat Ağtaş
  137. Viki Ciprut
  138. Yetvart Danzikyan
  139. Yıldız Önen
  140. Ziya Taner Koçak
  141. Selami Gürel
  142. Ahmet Cantürk
  143. Müge Karalom
  144. Özdeş Özbay
  145. Cengiz Cemri
  146. Kayane Gavrilof

https://t24.com.tr/haber/146-isimden-garo-paylan-a-destek-hedef-gosterme-kampanyasina-son-verilsin,1030890

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