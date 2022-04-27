Meksikalı senatör, Senato ve hükümetini Ermeni Soykırımını tanımaya çağırdı

26 Nisan’da Meksika Senatosu’nun oturumunda Ermeni Soykırımı’nın kurbanları anıldı.

Ermenistan’ın Meksika Büyükelçiliği’nin bildirdiğine göre senatör Alejandra León, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Ermeni nüfusuna yönelik yapılan katliamlardan bahsetti ve Meksika Senatosu ve hükümetini Ermeni Soykırımı’nı tanımaya çağırdı.

Senato Başkanı Olga Sanchez’in önerisi üzerine, senatörler Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundular.

Ermenistan Büyükelçisi Armella Shakaryan, oturumun ardından düzenlediği basın toplantısında, geçmişte yaşanan soykırımların tanınması ve anılmasının, bu tür suçların dünyanın herhangi bir yerinde tekrarlanmaması için kilit önem taşıdığını vurguladı.

Büyükelçi, bugün Ermeni Soykırımı’nın cezasız kalmasının yeni uluslararası suçlar planlayanlara ilham verdiğini kaydetti.

Azerbaycan’ın Eylül 2022’de Dağlık Karabağ’a karşı başlattığı ve etnik temizlik ve suçlarının eşlik ettiği savaş, geçmişte işlenen suçların cezasız kalmasının geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabileceğini gösterdi.

ERMENİ HABER AJANSI