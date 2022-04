‘Ermeniler emperyal güçlerin oyuncağı olmuş’

24 Nisan sözde Ermeni soykırım iddialarını başta Ermenistan olmak üzere Fransa, ABD ve onların saz arkadaşları tarafından ısıtılıp ısıtılıp önümüze her 24 Nisan’da koyulan ve aba altından da sopa gösterdikleri bu durumun kendi siyasi emellerine ulaşmak için Diasporanın oyuncağı olan bazı ülkelerin, Bremen mızıkacıları gibi her yıl tekrar ettiklerini belirten İsmail Deli, “Birinci Dünya savaşı devam ederken Osmanlı Devleti her geçen gün parçalanmanın eşiğinde iken Ermeni vatandaşlarımızın özellikle doğu illerinde ve Rusya’nın ve Fransa’nın da kışkırtması ile devlete başkaldırmışlardır. Özellikle Doğu Anadolu’da büyük Ermenistan devletini kurmak ideali ile çeşitli illerde ayaklanmalar çıkarmışlardır. Özellikle İstanbul’da Okullar ve Kiliseler silah deposu haline gelmiş, Doğu Cephesinde ise Ruslar’ın desteği ile ordumuzu arkadan vurmakla kalmayıp, Müslüman köylerde katliamlar yapmışlardır. Yıllardır bu topraklarda yaşayan ve Devletin ‘Milleti Sadıka’ dediği bu insanlar emperyal güçlerin oyuncağı olmuştur. Bu durumda İstanbul Hükümeti 24 Nisan 1915 te tehcir yasasını çıkararak Doğu Anadolu ve Güneyde ki Ermenileri zorunlu olarak yine Osmanlı toprağı olan Suriye ve Lübnan bölgelerine yerleştirmek istemiştir. Göç sırasında istenmeyen olaylar ve salgın hastalıklar ve de hava şartlarından dolayı can kayıpları olmuştur. Keşke bütün bunlar yaşanmasa ve Milleti Sadıka dediğimiz Ermeniler yüzlerce yıldır olduğu gibi birlikte yaşamaya devam etseydik. Ermeniler harbi umumide yaptıkları yetmemiş gibi, harp sonrası dönemin asker ve bürokratlarına suikastlar düzenleyerek şehit etmişlerdir. Daha sonra eli kanlı Asala’yı kurarak dünyanın çeşitli ülkelerindeki büyükelçilerimizi, diplomatlarımızı ve ailelerini katletmişlerdir. Bununla da yetinmeyen ve her fırsatta Türk milletine zarar vermek için harici ve dahili terör guruplarına tam destek vererek yardım ve yataklık yapmışlardır. PKK, PYD ve bölücü terör örgütlerine silah, mühimmat, kamp ve militan vermekten geri durmamıştır. Şu bilinmelidir ki bu necip milletin ne geçmişinde nede geleceğin de soykırım, etnik temizlik olmamıştır ve olmayacaktır da. Bu olayı her yıl ısıtıp ısıtıp gündeme taşıyan ülkeler kendi mazilerine baksınlar. Çizmelerinin içi masum kanı ile dolduğu gibi ayak izlerindeki çukurlardaki kan kurumuş değildir”dedi.

İsmail Deli, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Adına Ermeni tehciri, Ermeni soykırımı dedikleri şeyin özeti işte böyle. Bu hadiseyi her seferinde temcit pilavı gibi, ısıtıp ısıtıp karşımıza çıkarıyorlar. Aradan 107 yıl geçmiş, aynı filmi izliyoruz. Amerika’da, Fransa’da, Avustralya’da, Belçika’da, her yerde… İkinci Dünya Savaşı’nı bitirmek için Amerika, Japonya’nın tepesinde iki atom bombası patlattı ve yüz binlerce masum insanı öldürdü. Ama nedense hiç kimse ‘Japon soykırımı’ demiyor. Fransa Ruanda da öyle bir soykırım yaptı ki nehirlerde insan cesetleri günlerce aktı. Bosna’da Avrupa’nın göbeğinde soykırım yapıldı, medeni olduğunu söyleyen ülkeler sanki kör olmuş gibi baktılar olanlara. Devletimizin ve hükümetimizin alacağı her kararın yanındayız. Hiç kimseye, hiçbir güç odağına mecbur veya mahkûm değiliz. Geçmişi katliamlarla dolu olan bu ülkelerden duyacağımız ve öğreneceğimiz bir şey de yoktur. Biriz, beraberiz, cihana karşı yek yüreğiz. Bu vesile ile soykırım sözünü ve yakıştırmasını şiddetle kınıyor ve kabul etmiyoruz.” (Haber Merkezi)

