Berlin Film Festivali’nden Gezi tutuklularına destek

Berlin Film Festivali (Berlinale) bugün yaptığı açıklamada Gezi Davası kararına tepki göstererek, “Türk mahkemesinin kararını şiddetle kınıyoruz” dedi. Hrant’ın Arkadaşları İnisiyatifi ve Hrant Dink Vakfı’ndan da Osman Kavala’ya, Çiğdem Mater’e ve diğer tutuklulara destek geldi.

Berlinale’den yapılan açıklamada, “Türk mahkemesinin kararını şiddetle kınıyoruz” denildi. Açıklamada ayrıca tutuklanan sinemacı Çiğdem Mater hakkında “Berlinale’nin dostudur” yorumu yer aldı.

Berlinale’den yapılan açıklama şöyle:

“Türk mahkemesinin Osman Kavala’yı ömür boyu ve Anadolu Kültür’ün diğer yedi üyesi veya danışmanına 18 yıl hapis cezasına çarptırdığı kararı bizi derinden sarstı. Bu kararı şiddetle kınıyoruz. Berlinale olarak, Çiğdem Mater, Yiğit Ali Ekmekçi, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman ve Can Atalay ile dayanışma içindeyiz. Çiğdem Mater Berlinale’nin bir dostudur. 2016 Forum seçkisinde yer alan “Toz Bezi” filminin yapımcılığını üstlendi. Berlinale, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin sekiz hükümlünün tamamının derhal serbest bırakılması çağrılarına katılıyor.”

2007’den bu yana Hrant Dink anma toplantılarını organize eden ve tüm duruşmaları izleyen Hrant’ın Arkadaşları İnisiyatifi de Çiğdem Mater’e destek mesajı yayınladı. Açıklamada “Gezi Davası’nda verilen, adaleti yok sayan bu hukuksuz kararları kabul etmiyoruz. Dostumuz, canımız Çiğdem Mater’in yayındayız” dendi.

Hrant Dink Vakfı’ndan yapılan açıklamada da “Dostlarımız hakkında verilen karar karşısında çok üzgün ve endişeliyiz” dendi ve bir video paylaşıldı.

(Bianet, Agos)

Agos