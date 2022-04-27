AKPM’de Ermeni Milletvekilinden Azerbaycan temsilcisi’ne sert tepki: Gaz boru hattını patlatıp sivil nüfusu ısınma fırsatından mahrum etmek barış değil

Ermenistan Parlamentosun’da iktidarda olan “Sivil Sözleşme” partisinden Milletvekil olan, AKPM Ermenistan heyeti üyesi Arusyak Julhakyan AKPM Genel oturumu sırasında Azerbaycan temsilcisinin barış sağlamak için Azerbaycan’ın her şeyi yaptığına dair açıklamasına sert tepki verdi.

Ermeni Milletvekili kendilerinin barışı farklı algıladıklarının altını çizerek, doğumevi bombalandığında, yaşlı bir vatandaşın kafası kesildiğinde, ganimet parkı açıp Ermeni askerleri aşağılandığında bunların barışa değil sadece nefrete yol açabileceklerini vurguladı.

Ermeni esirlerle ilgili AİHM kararlarını görmezden gelip, esirlerinin iadesini sağlamamak, sivillere ateş açmak, gaz borusu patlatarak insanları kış mevsiminde soğuk hava şartlarında ısınmadan mahrum bırakmak Ermeni milletvekilinin ifadelerine göre barış değildir.

Arusyak Julhakyan Azerbaycan Silahlı kuvvetlerinin ateşkes rejimini ihlal ederek sivil halkı hoparlörlerle tehdit edip, evlerini, memleketlerini, köylerini terk etmeye zorladıklarını hatırlatarak bu eylemlerin barışla alakası olmadığını dile getirdi.

Dağlık Karabağ’da Ermeni kültürel ve dini mirasına karşı Azerbaycan’ın devlet düzeyinde gerçekleştirdiği vandalizm eylemlerini de hatırlatan Ermeni milletvekili bölgeye sözde değil gerçek barış getirmesini önemsedi.

ERMENİ HABER AJANSI