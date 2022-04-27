ABD kendi arşivine baksın… Hulusi Akar’ın doktora tezi Ermeni iddialarını çürütüyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın doktora tezi, soykırım iftirasını Amerikan belgeleriyle bir kez daha çökertti. 15’inci Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşanın Tümgeneral Harbourd’a sunduğu raporun da bulunduğu kitap, 1919 yılında Türkiye’ye gelen Amerikalı Tümgeneral James G. Harbord ve ekibinin hazırladığı raporu gün yüzüne çıkarttı.

50 KİŞİLİK HEYET ANADOLUYU ARAŞTIRDI

Kitap’ta Harbord’un Anadolu ve Kafkaslar’daki durumu incelemek, gerçekleri araştırmak üzere İstanbul’a gönderildiğinden bahsedilirken, Harbord Askeri Heyeti’nin yüksek rütbeli iki subay, iki Tuğgeneral ile birlikte 11 subaydan oluştuğuna dikkat çekildi. Soykırım iftiralarını cevap veren kitap, “Tercüman olarak görev yapması kararlaştırılan Ermeni kökenli iki Amerikan subayı olan Binbaşı Haig Shekerjian ve Teğmen Harutiun H. Khachadorian ile birlikte heyetin toplam personel sayısı 50’yi aşıyordu” bilgisine yer verildi.

“TÜRKLER MEZALİME UĞRADI”

Gezi öncesi yoğun Ermeni propagandasına maruz kalan Tümgeneral Harbord’un, Ermenilerin toplu mezalimlere maruz kaldıklarına dair kanıtlar bulmayı umarken, beklentilerinin karşılanmadığı ortaya çıktı. Harbord, ne savaştan önce ne de sonra Anadolu’da Ermenilerin çoğunluğu oluşturduğu herhangi bir yerleşim yeri olmadığını tespit etti. Harbord Askeri Heyeti’nin araştırmasına göre, Türklerin Ermenilere yönelik saldırı hazırlığında olduğu yönünde yayılan haberlerin doğruluğunun ise kanıtlanamadığı vurgulandı. Heyet ayrıca Türk halkının Ermeni mezalim ve saldırılarına maruz kaldığını da raporlarına ekledi.

KIŞKIRTMA OLMAZSA HUZUR VE BARIŞ OLUR!

Amerikan kargo gemisi USS Martha Washington ile yola çıkan heyet, planlanandan 1 gün sonra 2 Eylül 1919’da İstanbul’a vardı. Tüm taraflarla temasa geçen ABD’li general, araştırma gezileri yaparak, Osmanlı Devleti topraklarında makul bir istihbarat ağı kurdu.

Heyet 58 günde Türkiye, Erivan ve Kafkasya bölgesini arabayla, gemiyle, trenle kat ederek tamamladı.

Ermenilerin gerek ABD’de gerekse Avrupa’daki iddialarını bir bir yerinde değerlendiren General Harbord’un nihai raporunda şu ifadeler yer aldı: “Türklerle Ermenilerin kendi hallerine bırakıldıklarında, başka devletlerin kışkırtmaları olmadığında şu ana kadar huzur içinde birlikte yaşayabildiklerini gösteren çok şey vardır. 500 yıldır aynı topraklarda yan yana var oluşları şüphe götürmez şekilde birbirlerine olan bağlılıklarını ve karşılıklı çıkarları olduğunu ispatlamaktadır.”

ABD KENDİ ARŞİVİNE BAKSIN

1603 sayfadan ibaret Belgeler, haritalar, krokilerin yer aldığı kapsamlı bir çalışma, NARA’da (National Archives and Records Administration) yani Amerika Ulusal Arşiv’inde yer alıyor. Bu kurum Senatoya da yakın bir konumda. Gerçeği bilmek isteyen herkese ve gerçekleri kendi tarihi belgelerinden öğrenmek isteyenlere bu raporu incelemelerini tavsiye ediyoruz.

https://www.aksam.com.tr/guncel/abd-kendi-arsivine-baksin-hulusi-akarin-doktora-tezi-ermeni-iddialarini-curutuyor/haber-1265637