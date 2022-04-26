Türkiye’yi savunanlara ölüm tehdidi!

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Terör partisi HDP’nin bileşeni Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), İstanbul’da bir köprüye “Talat Paşa Olanlara Soğomon Tehliryan Oluruz!” pankartı astı.

SYKP İstanbul, ölüm tehditlerinin yer aldığı pankartları Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yurtdışında kaçak olan Ertuğrul Kürkçü’nün kuruculuğunu yaptığı SYKP HDP’nin bileşenleri arasında. Resmi hesaptan yapılan paylaşımda ölüm tehditi şu ifadelerle duyuruldu: “Ermeni Soykırımı’nın yıl dönümünde soykırımcı çetecilere özenenler bilsinler ki karşılarında halkların kardeşliğini savunan devrimcileri bulacaklardır!”

Pankartta Hürriyet kahramanı Talat Paşa’ya Almanya’nın Berlin kentinde suikast düzenleyen Ermeni Taşnakçı Soğomon Tehliryan’a atıf yapılarak bugün de Türkiye’yi savunanlara ölüm tehditinde bulunuldu.

Talat Paşa’nın katilinin heykelinin Ermenistan’da dikilmesi Türkiye’de tepkilere neden olmuştu. Yine 23 Nisan’da HDP’li Garo Paylan TBMM’nin sözde Ermeni soykırımını tanıması için kanun teklifi verdi.

Türk devriminin önderlerinden Talât Paşa’yı Hitler ile bir tutan Paylan, Paşa’nın isminin kamusal alanlardan silinmesini istedi. Ak Parti ve Vatan Partisi tepki gösterdi.

PKK’nın siyasi kanadı HDP’nin milletvekili Garo Paylan’ın sözde Ermeni soykırımı ilei lgili bir tasarıyı meclis gündemine getirmesine ilişkin konuşan Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, “Garo Paylan’ın da ağa babalarının da soykırıma karar verme yetkisi yok” dedi.

Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP, 24 Nisan 1915’in yıl yıldönümünde yaptığı açıklamada, “Anadolu ve Mezopotamya’nın kadim halkları olarak, 107 yıllık acıları paylaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

İşte resmi hesaptan yapılan o ölüm tehditi.

https://www.aydinlik.com.tr/fotogaleri/turkiyeyi-savunanlara-olum-tehdidi-sykp-sosyalist-yeniden-kurulus-partisi-sogomon-tehliryan-talat-pasa-sozde-soykirim-313325