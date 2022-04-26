Türkiye’yi hedef alan pankart gitti, TGB’nin pankartı asıldı

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Terör partisi HDP’nin bileşeni Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP)’nin, İstanbul’da bir köprüye “Talat Paşa Olanlara Soğomon Tehliryan Oluruz!” pankartı asması tepki toplamıştı. Türkiye Gençlik Birliği üyeleri bugün o pankartın yerine Talat Paşa’nın fotoğrafını astı.

SYKP İstanbul örgütünün ölüm tehditlerinin yer aldığı pankartı Twitter hesabından paylaşması herkesin tepkisini çekmişti.

Pankartta Hürriyet kahramanı Talat Paşa’ya Almanya’nın Berlin kentinde suikast düzenleyen Ermeni Taşnakçı Soğomon Tehliryan’a atıf yapılarak bugün de Türkiye’yi savunanlara ölüm tehdidinde bulunulmuştu.

Sosyal medyada tepki çeken pankarta Türkiye Gençlik Birliği üyeleri müdahale etti.

TGB Marmara Üniversitesi teşkilatı, SYKP’nin astığı pankartın yerine “Bir Talat gider, bin Talat yetişir!” sözünün ve Talat Paşa’nın fotoğrafının yer aldığı bir pankart astı.

Soğomon Tehliryan gibi arkadan vuran alçaklar, Talat Paşa'ya dil uzatma cürettinde bulunan hainler bilsinler:



Bir Talat Gider Bin Talat Yetişir! pic.twitter.com/Di8CQB53n4 — TGB Marmara 🇹🇷⚓ (@tgb_marmara) April 26, 2022

https://www.aydinlik.com.tr/haber/sykpnin-talat-pasa-pankartina-tepki-o-pankarti-indirip-talat-pasanin-fotografini-astilar-313390