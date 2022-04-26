Hrant’ın Arkadaşları: Çiğdem Mater’in yanındayız

Hrant’ın Arkadaşları Gezi’den mahkum edilenler “Gezi Davasında verilen, adaleti yok sayan bu hukuksuz kararları kabul etmiyoruz!” diyerek destek çıktı.

Hrant’ın Arkadaşları dün Gezi Davasında 18 yıl hapse mahkum edilen Çiğdem Mater’e destek verdi. “Çiğdem Mater’in yanındayız” diyen Hrant’ın Arkadaşları şu açıklamayı yaptı:

“Gezi Davasında delilsiz, yalnızca siyasi nedenlere dayanarak ceza alanlardan biri de Hrant’ın Arkadaşlarından Çiğdem Mater oldu.

“Çekmediği bir belgeselden yargılanan yol arkadaşımız Çiğdem Mater 18 yıla mahkûm edildi; üstelik yakın zamanda yurt dışından savunmasını yapmak üzere Türkiye’ye dönmüş olmasına rağmen, kaçabileceği ‘şüphesiyle’ tutuklanıp Bakırköy Cezaevi’ne gönderildi.

“Gezi Davasında verilen, adaleti yok sayan bu hukuksuz kararları kabul etmiyoruz! Dostumuz, canımız Çiğdem Mater’in yanındayız!”

Gezi Davasında İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi Osman Kavala’ya hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi’ye ise bu suça yardımdan 18 yıl hapis cezası verdi.

Çiğdem Mater hakkında

Sinemacı, yapımcı, gazeteci. Belgesel, kısa ve uzun metraj filmler çekti.

Yaban (2022/ İstanbul Film festivali Ulusal Yarışma), Ah Asuman (2019), Silivri’den mektuplar ( 2019), Sivas (2014), Soluk (2019), Toz Bezi (2015), Sivas (2014) ve Çoğunluk (2010) gibi Türkiye içi ve dışında ödüller alan film çalışmaları arasında yer alıyor.

Çekimleri Türkiye’de gerçekleştirilen aralarında Ai Weiwei imzalı İnsan Seli belgeseli ve Mohamed Ben Attia’nın yönettiği Weldi filminin de bulunduğu uluslararası projelerde yürütücü yapımcılık yaptı.

Anadolu Kültür’de Kafkas programları sorumlu koordinatörü ( 2005-2009), Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi koordinatörü (2009-2010) ve Türkiye-Ermenistan Sinema Platformu Türkiye koordinatörü.

1997-2005 yılları arasında BBC News, Boston Globe, Sky News, Radio France International, ARTE, Le Nouvel Observateur, Los Angeles Times gibi uluslararası medya kuruluşlarında çevirmen, yapımcı ve muhabir olarak çalıştı (1997-2005).

Anadolu Üniversitesi’nde sinema lisansı, Marmara Üniversitesi’nde medya sosyolojisi üzerine iletişim bilimleri yüksek lisansı yaptı.

(HA)

bianet