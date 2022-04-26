Ermeni Türkolog: Bozkurt işareti ırkçılık propagandası içeriyor! Kınanmalı

Akademisyen Türkolog Ruben Safrastyan, Radiolur’a verdiği demeçte, üst düzey bir Türk yetkilinin ırkçı bir işaret göstermesini kabul edilemez ve kınanabilir olarak nitelendirdi.

Safrastyan, “Ermeni Soykırımı’nın 1,5 milyon kurbanının anısına, önceki devleti olan Osmanlı İmparatorluğu’nun bu soykırımı gerçekleştiren devletin temsilcisi tarafından hakaret edilmesi ahlaki olarak kınanabilir. Ancak Çavuşoğlu’nun tutumu hukuk açısından da kınanabilir, çünkü bu jest ırkçılık propagandası içeriyor, yani Türkiye’deki en üst düzey yetkililerden birinin özellikle başka bir ülkede ırkçı bir yaklaşımı savunduğu anlamına geliyor. Zaten yasal bir değerlendirme yapılmalı.” ifadelerini kullandı.

Akademisyen Ruben Safrastyan, yaşananları bozkurt sembolünün bir göstergesi olarak görmüyor, bunun suç olduğunu düşünüyor ve bu konuda tutarlı olmamız gerekiyor.

Bu yıl Ermeni Soykırımı’nın 107. yıldönümüne adanan etkinlikler sadece Uruguay’da değil, dünyanın farklı ülkelerinde de gerçekleşti ve bu, akademisyen Safrastyan’a göre hiçbir şeyin unutulmadığına dair açık bir mesaj.

Ermenistan Kamu Radyosu