Ermeni ihaneti!..

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Serdar Arseven

Rahmeti Esat Coşan Hocamız anlatıyor:

“Yurt dışındabir Ermeni ile konuşuyorduk…

‘Siz bizim atalarımızı kıtır kıtır kestiniz!’ dedi.

‘Yok’ dedim, ‘Ben kesmedim, kim demiş?’

‘Hayır, kestiniz, işte biz de buraya geldik.’ diye (kızarak) ısrar etti.

‘Ne zaman kesmişler ya?’ diye sordum.

‘İşte babalarımızı, dedelerimizi kesmişler’ diye karşılık verdi.

‘Ne yapıyorlarmış (sizin babalarınız, dedeleriniz) bizim memleketimizde?’ diye sordum,‘Babalarınızın dedelerinizin ne işi varmış bizim memleketimizde?’

Ben böyle sorunca daha da kızdı,

‘Asırlardır orada durmuşlar!” dedi.

Bu, tam da istediğimve beklediğim cevaptı.

‘Tamaaam…’ dedim,

‘Sizin dedelerinizi, bizim dedelerimiz asırlarca kesmemişler de, en sonunda niye kesmişler?’dedim.

Soruyu böyle sordum.

(Karşımdaki Ermeni) Çuvalladı!

Ben devam ettim:

“Ne zamandır bizim memleketimizdesiniz?

Asırlardır.

Yedi asır, sekiz asır.

Osmanlı Kanuni dönemini yaşarken…

Sonra…

200 bin kişilik ordu ile Avusturya’ya giderken…

Osmanlı o kadar kuvvetli iken, cihanı titretirken niye kesmemişiz sizi?”

Ermeni cevap veremedi.

Devam ettim:

“Ben biliyorum bu sorunun cevabını:

‘Biz asırlardır buraya hâkimken, size ses çıkartmadık. Kilisenize, namusunuza, ticaretine dokunmadık. Askere almadık. Biz öldük hudutlarda, siz ticaret yaptınız zengin oldunuz. Ankara’nın en güzel köşkleri, Keçiören’de Ermeni köşklerdir. Bahçeli, havuzlu konaklardır, üç katlı. (Biz savaşlarda öldük) Ermeniler zenginledi, ticaret yaptı, zenginledi, mal biriktirdi. Biz size yedi asır boyunca bu kadar iyilik yaptık. Sizi bakan yaptık, Saray’a aldık. Komşu dedik. Siz, biz kuvvetli iken bizim nimetlerden istifade ettiniz. Bize Yunanlı saldırdığı, Sırp saldırdığı zaman, Rus saldırdığı zaman, onlarla birlik oldunuz, fırsat saydınız! Saldırdınız bize ve bizi kestiniz! Evet, siz kestiniz!Siz katliam yaptınız, suikast yaptınız! Padişahımıza bile Cuma Namazı çıkışında suikast yaptınız! Komite kurdunuz. Başka şehirlerde silahlandınız, mahallelerinizi tahkim ettiniz ve Ruslar Erzurum’a vesaireye gelirken, onlara yol gösterdiniz. Katliamlar yaptınız. Köylülerimizi katlettiniz. Mahvettiniz! Siz başlattınız. Ondan sonra, Allah bizim mazlumluğumuza acıdı, bize düşmanları memleketimizden dışarıya atmayı nasip etti. Biz de sizin yaptığınız katliamların hesabını sorduk! Sormuşlar dedelerimiz!’ dedim.

‘Haklı mıyız, haksız mıyız?’ diye sordum.

Karşımdaki Ermeni, ‘Haklısınız’ dedi.

Biz, kimseyi, sen Yunansın, sen Yahudisin, sen Sırpsın, Sen Ermenisin diye öldürmedik!”

*

Rahmetli Esat Coşan Hocamız meseleyi özetlemiş.

Biz kimseyi kesmedik.

Güvenlik için göç ettirdik.

Katliama uğrayan da bizdik.

Mesele bu, ama…

Uzun yıllardır hem içeriden hem dışarıdan saldırıyorlar Memleketime…

En acısı da, Meclisimizin göbeğinden gelen saldırı!

HDP vekilinin“Ermeni Soykırımının Kabul Edilmesi” yönündeki “berbat” Kanun Teklifini biliyorsunuz.

Sayın Ömer Çelik’in “ahlâksız teklif” dediği…

Tam mânâsıyla “provokatif” bir hareket.

Bunu yapan da memleketimin milletvekili!

Söylenecek çok şey var…

Memleketin Cumhurbaşkanı HDP için “Parti görünümlü terör örgütü payandası” diyor.

Milyonlarca vatandaş böyle diyor.

Geride onbinlerce şehidimiz, yüzbinlerce gazimiz var.

Milyarlarca değil, trilyonlarca dolarlık ekonomik kaybımız var.

Ve bugün bile…

“Hâlâ”..

“Kapatmak çözüm değil, kapattık da ne oldu, kapatınca yenileri kuruldu, daha da büyüdüler!” lâflarını işitiyoruz.

En mühim makamlarda bulunanlardan, ‘çaresizlik’ yüklü cümleler sadır oluyor.

Teröre sırtını dayadığını ilân eden partinin baraj sorunu yok.

Yüzde 7’lik değil, yüzde 10’luk baraj varken bile sorunu yoktu zaten!

Bir vakitler Milli Görüş’ün kaleleri olan Güneydoğu diyarlarında HDP epeyce önde.

Biz, ‘Eğitim ve kültür alanlarındaki başarısızlıktan’ bahsediyoruz.

Sadece biz değil, Devletimizin en tepesindekiler de bunu söylüyor.

Bu iki alanda da “başarısızlık” olunca…

Karşımıza çıkan sonuçlardan biri de, HDP’nin “tırmanışı” oluyor!

Tepemize çıkışı!

Sınır ötesindeki ve içerideki dağlarda ‘teröriste’ göz açtırılmıyor ama…

Sayın Cumhurbaşkanı’nın “Parti görünümlü terör örgütü payandası” olarak nitelendirdiği partinin baraj sorunu yok!..

Bu işler nasıl oldu da buralara geldi. Bir vakitler taş çatlasa yüzde 6 alabilen zihniyet, nasıl oldu da oylarını katladı?

Topu “taca” atmadan cevap vermek gerek.

Üzerinde “tefekkür” gerek!

*

İşin sıkıntılı taraflarından biri…

Altılı Masa İttifakı’nın “hedefine” ulaşabilmesi, HDP’nin oylarına bağlı.

HDP’linin Soykırım Teklifi’ne o tarafın bazı unsurlarından“göstermelik”tepkiler gelse de…

El mahkûm!

Yüzde 50 artı 1 için HDP lâzım Altılı Masa İttifakı’na.

‘Lâzım’dan da fazla aslında…

Şart, olmazsa olmaz!

Bundan dolayı da…

Görüyorsunuz, bir CHP Milletvekili, 24 Nisan 1915’i “kötülüğün miladı” olarak nitelendiriyor!..

Ve, arşivlerini dünyadaki bütün tarihçilere açan, dünyaya “hodri meydan” diyen Türkiye’ye “tarihiyle yüzleşmesini” tavsiye ediyor!..

HDP’yi “idare etme” görevi, “Masadaki 6’lının” en büyük partisi CHP’ye mi düşüyor!

Atatürk’ün Partisi CHP’ye!

*

Rahmetli Esat Coşan Hocamız, konuştuğu Ermeni Soykırımcısı’na, uzun yıllar evvel bir güzel had bildirmiş.

Bugünkü tablo farklı.

O gün yenilgiyi kabul etmek zorunda kalan Ermeni, eğer yaşıyorsa çok daha cüretkâr olmuştur.

İçeriden, dışarıdan bu kadar büyük destekler ve içeride de gittikçe yaygınlaştırılan “soykırım” iftirası!..

Ve berbat kanun teklifi!

Meclis Başkanı Sayın Mustafa Şentop’unbu berbat teklifi geldiği gibi geri postalaması güzel de…

İşler nereye gidiyor, biliyor musunuz?

Self Determinasyon!

BM İkiz Sözleşmeler…

Adres BM!..

“Kendi kaderini tayin hakkı!..”

“BM Kararı!”

Günün birinde, olmaz mı?

Neler olmadı ki?

Kuzey Irak’taki The Kurdish Globe Gazetesi, “self determinasyon” meselesine dikkat çekmiş ve “Türkiye’deki Kürtlerin siyasi statüsü Kuzey Irak’taki Kürtlerin siyasi statüsüne yükseltilmelidir!” talebini ifade etmişti!

Üzerinde tefekkür!..

Her Ermeni Aynı Değil!..

“Ermeni, Ermeni” diyoruz ya…

Kast ettiğimiz bütün “Ermeniler” değil elbette.

Hepsini aynı kefeye koymak hata olur.

Bazı Ermeniler,

“Müslüman Türkler bize soykırım uygulamamıştır. Bu çok büyük bir iftiradır!” diyorlar

Mesela, İnternet Gazetecisi Burak Bayırlı.

Şöyle yazmış:

“Ermeniyim. Atalarım Türk Milleti’ni sırtından hançerlemiş. Türkleri ve Kürtleri katliama tabi tutmuş. Van’da 30 bin Müslüman Türk ve Kürt’ü katletmiştir. Türk asla bize soykırım yapmadı, soykırımı devlet kurma hayaliyle atalarım yaptı!”

MİLAT

https://www.haber7.com/yazarlar/serdar-arseven/3217081-ermeni-ihaneti