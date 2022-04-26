‘Cuma, Cumartesi, Pazar’ sergisi ziyarete açılıyor

“Cuma, Cumartesi, Pazar” sergisi bugün ziyarete açılıyor. Beş fotoğrafçının eserlerinin yer aldığı sergi, farklı din ve kültürlerin birbirini anlamasını hedefliyor.

İZMİR – İzmir Sefarad Kültür Mirası Festivali, İzmir Musevi Cemaati Vakfı ve Hezarfen Film Galeri desteği ile hazırlanan “Cuma, Cumartesi, Pazar” sergisi bugün ziyarete açılıyor. Farklı dinden ve mezhepten 5 fotoğrafçı Alberto Modiano, Berge Arabian, Emine Ülkerim, Mıgırdiç Arzivyan ve Niko Manginas’ın eserlerinin yer alacağı sergi, 10 Mayıs tarihine kadar arasında Etz Hayim Sinagogu Sanat Galerisi’nde ziyarete açık olacak. Sergi yalnızca cumartesi günleri ziyarete kapalı olacak.

‘BİRLİKTE YAŞAMAYI, SEVMEYİ, DİĞERİNİ ANLAMAYI AMAÇLIYOR’

İnancı, sevgi ve saygıyı, anlayışı, anlama ve anlatmayı, belgesel fotoğrafların izini sürerek sanatseverlere aktarmayı amaçlayan sergiye ilişkin kurumlar tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Birlikte yaşamayı, sevmeyi, diğerini anlamayı, saygı göstermeyi, anlatmayı ve yeni kültürlere tanıtmayı amaçlayan 5 fotoğrafçı, belgesel fotoğraflarla halklar arasındaki bağın daha da kuvvetlenmesine aracılık ediyor. İnançlar insanoğlunun varlığı kadar eskidir ve tüm dünyada olduğu gibi, üzerinde yaşadığımız bu kadim topraklardaki çok renkliliğin de kaynaklarından biridir. Birbirinden farklı uygulamaları, örf ve adetleri olsa da tüm dinlerin mesajı aynıdır: ‘Birliktelik, birbirini sevme, diğerini tanıma ve saygı gösterme.’ Tarih boyunca bu topraklardan geçen birçok kültürün izleri, giderek artan bir hızla yok oluyor. Bu yok oluş ve kayıplar, asırlardır Türkiye’de yaşamış ve yaşamakta olan halklar arasındaki bağların da zayıflamasına neden oluyor. Farklı dinden, mezhepten ve toplumdan beş fotoğrafçı, bu sergide fotoğrafın görsel dili sayesinde ‘diğerini anlamayı ve yeni kültürlere tanıtmayı’ amaçlayarak, halklar arasındaki bağın daha da kuvvetlenmesine aracı olmaya çalışıyor.”

Sergi, bugün saat 18:00 itibariyle ziyarete açık olacak.

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