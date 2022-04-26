Büyük dedesi üzerinden çağrı!

“Bu büyük adam sizin büyük dedeniz. Bir Türk gazeteci ve siyasetçiydi. Ermeni Soykırımı’nın faillerini cezalandırma çabalarından dolayı ‘hain’ olarak adlandırıldı. Sonunda sokakta öldürüldü” ifadelerinin yer aldığı ilanın alt kısmında da, büyük harflerle “Ermeni soykırımına adalet getir” çağrısı dikkat çekti.

İlanın sahibinin Raffy Manoukian olduğu görülürken, söz konusu kişinin Ermeni asıllı ABD’li işadamı olduğu ve ABD’nin California eyaletindeki Glendale kentinde bir dönem belediye başkanlığı yaptığı öğrenildi.

Tartışmalı isim

Boris Johnson, Osmanlı İmparatorluğu’nun eski Maarif ve Dâhiliye Nazırı olan Ali Kemal’in İngiliz olan ilk eşi Winifred Brun’un torunu Stanley Johnson’ın büyük oğlu. Geçmişte verdiği bir röportajda, büyük büyük babasının 1912’de İngiltere’ye kaçmasının, ülkesinin “cömertlik ve açıklığının bir işareti” olduğunu söylemişti. Ali Kemal, İngiliz eşinin ölümünün ardından tekrar Türkiye’ye döndü ve Damat Ferit Paşa kabinesinde görev aldı.

Ali Kemal gazeteci ve Osmanlı İmparatorluğu’nun son İçişleri Bakanı olmasının yanında, Türk siyasi tarihinde Sultan Abdülhamid’in yakın dostu, Mustafa Kemal ve Milli Mücadele karşıtı olarak biliniyor. Johnson’a sözde soykırım konusunda çağrı yapılmasının nedeniyse, Kemal’in sözde Ermeni Soykırımı’nı savunarak, İttihatçıların yargılanmalarını istemesi. Ermeni tezlerini savunmasından dolayı “Artin Ali” olarak da anılan Ali Kemal, 1922’de İstiklal Mahkemeleri’nde yargılanmak üzere İstanbul’da tutuklanmış, İzmit’te halk ve Nurettin Paşa emrindeki askerlerce öldürülmüştü.

Milliyet Gazetesi