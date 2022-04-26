Belçika’da Ermeni soykırımı anıtına ülkücülerden saldırı

Anıtın önüne bırakılan çiçekler ve mumlar parçalandı.

Aris Nalcı

Belçika’da 26 Nisan’da Ixelles belediyesinde Henri Michaux Meydanı’nda bulunan Ermeni soykrıımı anıtı olarak bilinen Haçkar’a saldırı gerçekleştirildi. 24 Nisan anmasının hemen ardından gerçekleşen bu saldırıda Haçkar’ın üzerine kırmızı boya ile “Fuck Paylan” ve üç hilal imzası atıldı. 24 Nisan anmasında anıtın önüne bırakılan çiçekler ve mumlar parçalandı.

Belçika Federal Parlemento milletvekili Michel De Maegd, saldırıyı kınadı.

“Bu alçakça hareket benim için bir nefret çağrısından ne eksik ne fazla. Suçluların bulunup cezalandırılması için her şey yapılmalı. Bu konuda hükümete başvuracağım. Hoşgörüsüzlüğün ve nefretin toplumumuzda yeri yoktur. Bu eylem, dünya çapında bazılarının totaliterliği için hayatlarıyla ödeyen tüm insanların anısını sürdürme ihtiyacını gösteriyor. Bu hikayeyi, onların hikayesini yeni nesillere öğretmemiz gerek, ki asla unutulmasın.” dedi.

Ixelles belediye başkanı Christos Doulkeridis “Bu tür davranışlara asla tahammül edemem. Polis bir dosya açtı ve derhal bir onarım yapılacak” dedi.

Polis bölgedeki kamera kayıtlarından ve telefon bağlantılarından saldırı ile ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

Bu saygısızlıktan derinden etkilenen tüm Ermeni erkek ve kadınları için kalbim atıyor.

Ixelles belediye başkanı

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