Azerbaycan, Dağlık Karabağ Ermenilerine yönelik etnik temizliğin son aşamasını tamamlamaya çalışıyor

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ndeki (AKPM) Ermeni heyeti üyesi, Ermenistan Parlamentosu Dış İlişkiler Daimi Komitesi Başkanı Eduard Ağacanyan, AKPM bahar oturumunda bir konuşma yaptı.

Ukrayna krizinin ve insani sonuçlarının şu anda Avrupa Konseyi için son derece önemli olduğunu belirten Ağacanyan, beklendiği gibi Azerbaycan’ın uluslararası toplumun tamamen Ukrayna’ya odaklanmasından yararlandığı ve İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesi’ni ihlal eden açık eylemlerde bulunduğunu kaydetti.

Ermeni milletvekili, Şubat 2022’den itibaren Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin, fiziksel tehditler, çeşitli psikolojik baskı eylemleri ve ayrıca hoparlörlerle sivil halka yönelik doğrudan, tehdit edici açıklamalarla Artsakh’ın sınır köylerindeki nüfusu sürekli yıldırdığını ve Azerbaycan’ın 7 Mart’ta Dağlık Karabağ’a giden doğal gazı keserek soğuk havada 150.000’den fazla insanı ısınmaktan mahrum bıraktığını vurguladı.

Ağacanyan, “Değerli meslektaşlarım, kaydettiklerim klasik bir etnik temizlik örneğidir. Ve uluslararası arenada Azerbaycanlı yetkililer sık ​​sık Dağlık Karabağ ihtilafının çözüldüğünü, Dağlık Karabağ Ermenileri’nin evlerinde huzur içinde yaşayabileceklerini ilan ederken, aslında Azerbaycan, uluslararası toplumun tamamen Ukrayna’daki duruma odaklanmış olması gerçeğinden yararlanarak, Dağlık Karabağ’daki Ermenilere yönelik etnik temizliğin son aşamasını bitirmeye çalışıyor.

Yine de Ermenistan, Güney Kafkasya’daki barış gündemine taahhütlü kalmaya devam ediyor, Dağlık Karabağ sorununun nihai ve barışçıl çözümünü AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının himayesinde görüyor.” şeklinde konuştu.

ERMENİ HABER AJANSI