Uruguay Devlet Başkanı: Çavuşoğlu’nun Ermenilere karşı yaptığı hareket üzücü ve kabul edilemez

Uruguay’da Ermeni Soykırımı nedeniyle kendisini protesto eden Ermenilere Mevlüt Çavuşoğlu, sırıtarak bozkurt işareti yapması tepkilere yol açtı.

Uruguay’da devlet başkanı Luis Alberto Lacalle Pou, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Ermeni protestoculara bozkurt işareti yapmasına tepki gösterdi.

Uruguay Devlet Başkanı Luis Alberto Lacalle Pou, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ülkelerinde 1915 Ermeni Soykırımı’nı protesto eden Ermenilere bozkurt işareti yapması hakkında açıklama yaptı.

Ermeni protestoculara karşı yapılan bozkurt hareketinin üzücü ve kabul edilemez olduğunu belirten Pou, Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo’ya talimat vererek Türkiye Büyükelçisi’ni bakanlığa çağırma talimatı verdiğini duyurdu.

#Armenia | “Lamentable”; así catalogó el presidente @LuisLacallePou el gesto que el canciller turco realizó a manifestantes armenios. Agregó que luego se comunicó con el canciller Francisco Bustillo, quien citó al embajador de #Turquía para este lunes.

Informa @Dario_Izaguirre pic.twitter.com/43i3jEpyre — Medios Públicos Uruguay (@mediospublicosu) April 24, 2022

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