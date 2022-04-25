Türkiye’de rejim değişikliği zamanı

Batı, Türkiye’de rejim değişikliği zamanının geldiğini anlamalıdır

Grammy Ödüllü, System of a Down Vokalisti Serj Tankian, Ermeni Soykırımı için adalet talep eden protestoculara Türk milliyetçisi “boz kurtların” sembolüyle yanıt veren Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’nun, Uruguay’daki davranışına hiddetlendi.

Tankyan, yaşananların videosunu sayfasında yayınlayarak şunları yazdı: “Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesine ilişkin müzakereleri yöneten kişi bu mu?

Sadece Batı’ya şirin gözükmeye çalıştıklarını biliyoruz, Batı ise, NATO’da kalması için, Türkiye’de rejim değişikliği zamanının geldiğini anlamalıdır.”

Ermenistan Kamu Radyosu