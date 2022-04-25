Şam’daki Meryemiye Katedrali’nde Pazartesi Şanlı Paskalya Münaseberiyle Ayin Düzenlendi – Suriye Arap Haber Ajansı

ŞAM – Bu sabah Paskalya Pazartesisi vesilesiyle Şam’daki Meryemiye Katedrali’nde Rum Ortodokslar için Antakya Patriği ve Tüm Doğu Patriği Patrik X. Yuhanna başkanlığında ilahi bir ayin düzenlendi.

Patrik X. Yuhanna konuşmasında, şanlı Paskalya bayramının yüce anlamlarına vurgu yaparak, “Suriye’ye, topraklarının birliği ve istikrarına dua ediyoruz… Savaşların yükünü topraklarında taşıyan bu ülke için dua ediyoruz. egemenliğini ve haysiyetini savunmak için… ve savaşın tüm etkilerini Terörden, yerinden edilmeden, haksız bir kuşatmadan ve boğucu bir ekonomik krizi taşıyan bu halk için dua ediyoruz” dedi.

Patrik X. Yuhanna, Suriye’ye geçim kaynağı ve hayatının en temel ihtiyaçları olan vatandaşı hedef aldığı için tek taraflı cebri ekonomik tedbirlerin kaldırılması çağrısında bulunurken, dokuz yıldan fazla bir süre önce kaçırılan Halep Başpiskoposları Yuhanna İbrahim ve Paul Yazıcı’nın akıbetinin ortaya çıkarılması için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Patrik, “İki bin yıldır Mesih’i kucaklayan ve O’nun çektiği acıların yolu ile kutsanan Filistin için Kudüs ve tüm dünyanın barışı için dua ediyoruz” dedi.

Patrik X. Yuhanna, konuşmasının sonunda Allah’a Suriye’yi, halkını, ordusunu ve yönetimini koruması, şehitlerine merhamet etmesi ve yaralılarını iyileştirmesi için çağrıda bulundu.

SANA